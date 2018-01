Isabel Preysler en pie de guerra contra los hijos de Miguel Boyer

A día de hoy, todavía no se ha repartido y ella acusa de ello a los hijos de Miguel Boyer: "Están poniendo muchas pegas".Isabel Preysler (66), que ha sido una de las protagonistas del desfile de Pedro del Hierro en la inauguración de la Mercedes Benz Fashion Week (más conocida como pasarela Cibeles), se ha mostrado contundente con Miguel Junior y Laura Boyer, hijos del ex ministro y su primera esposa, Elena Arnedo: "Por parte de Ana y mío no hay ningún problema. Hemos hecho todo lo que nos ha pedido el notario, los abogados y lo que ha pedido la albacea. Pero si por el otro lado no han querido cumplir pues no se ha hecho.

Me imagino que es porque no están conformes con el reparto, aunque la verdad no sé por qué no lo están porque les hemos dado todas las facilidades", según recoge Informalia.

A pesar de todo, Preysler está viviendo un momento muy dulce. Su relación con Vargas Llosa marcha viento en popa, su hija Ana acaba de casarse con Fernando Verdasco y ha sido abuela de dos mellizos, hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: "Mis nietos son preciosos y perfectos, pero qué te va a decir una abuela. Un día se parecen a Enrique y otro a Anna, a estas edades cambian mucho".

