Carmen Lomana: "Puigdemont es un fantoche"

Carmen Lomana no para. La socialité es ya una habitual en la semana de la moda de Madrid y no se pierde ni un desfile.

Este 25 de enero de 2018 acudió al de Jorge Vázquez, donde compartió front-row con Eugenia Ortiz, Cari Lapique, Carla Goyanes y Begoña García Vaquero. Opinó sobre la actualidad social y política sin pelos en la lengua: "No me gusta Puigdemont".

Carmen Lomana (69) lo tiene claro:

"Yo soy española y no me cae bien, me parece que está haciendo unas fantochadas y unas cosas que está desprestigiando, no solo a él, sino a todo el proceso catalán".