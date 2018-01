Mario Vaquerizo: "No me he sentido capaz e ser padre en el momento en el que tenía que serlo"

Mario Vaquerizo está viviendo unos días muy intensos e importantes. El marido de Alaska ha desfilado para Andrés Sarda siendo la imagen más importante, de apertura y cierre de pasarela:

"La responsable de esto es Sardá que me ha metido en esto y yo me he dejado llevar porque la moda forma parte de mi vida y la temática de este último desfile de Andrés Sardá tampoco es ajeno a mí: son los años 80, dinastía, el exceso mezclado con el rock, con la música electrónica, con el glam, con Bowie... Me he puesto muy nervioso, ya sabéis que yo hago de todo y tengo muy poca vergüenza pero nunca he desfilado, he estado con todas las chavalas y es maravilloso (...) no sabéis la disciplina que tienen y a mí como me gusta aprender de todo, quería saber lo que era".

Además estos días se cumple justo un año de la pérdida de su amiga Bimba Bosé y no ha podido evitar emocionarse:

"Estoy haciendo un ejercicio de entereza muy grande. Yo soy muy alocado pero por otro lado tengo mi parte seria y profunda y cuando he llegado se me ha caído todo porque es la primera vez que vuelvo aquí desde la muerte de David y de Bimba. Por un lado, te da mucha tristeza porque no están y por otro lado como muy contento porque él está ahí. No es fácil pero bueno yo creo que las personas desaparecen cuando se deja de pensar en ellas y de hablar de ellas entonces yo hablo constantemente de David y de Bimba y esto es ellos también. Bimba por un lado, era una señora con una templanza, que a todos nos imponía mucho. Muchas veces la imagen que daba Bimba como de distante, pero era la persona más sencilla y David, qué te voy a contar de David pues un hermanito, un hermanito que no está aquí con nosotros pero está siempre en mi cabeza y aquí que es lo más bonito".

Pero en cuanto a su vida personal, Mario ha confirmado que le hubiera gustado ser padre, pero ya no es el momento:

"Se nos ha pasado el reloj biológico, yo tengo ya 40 años y a partir de los 40 la próstata va para abajo y Olvi tiene 53 y el reloj biológico se ha ido".

CHANCE: Podéis adoptar también.

MARIO VAQUERIZO: No pero, yo creo en la adopción pero también creo en la sangre pero son opciones que son válidas las dos, más allá la subrogada o como se diga, estoy a favor pero yo soy así y también creo que ser padre es un ejercicio de responsabilidad y para ser padre hay que ser padre de verdad y yo no me he sentido capaz de ser padre en el momento en el que tenía que serlo y ahora sí pero ahora ya no porque no se puede desafiar la biología. Es mejor ser padrino porque mimas a los niños y no tienes la responsabilidad de educarlo y por eso los niños siempre te quieren. Yo soy muy niñero, me encantan los niños. Me aburre la gente de 40 y pico años que son muy pesados pero los niños son maravillosos porque puedes aprender un montón de cosas de ellos.