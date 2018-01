Rosanna Zanetti se derrite hablando de su futura boda con Bisbal

Rosanna Zanetti está radiante de felicidad y no duda de expresarla de la mejor manera posible: con una gran sonrisa, una de las señas de identidad de esta guapa venezolana que hace dos años conquistó a David Bisbal, uno de nuestros cantantes más internacionales.

La pareja se casará próximamente, en lo que será la primera boda de ambos aunque Rosanna estuvo a punto de casarse en 2016 con otro cantante latino, Víctor Muñoz. Esa boda nunca se celebró y poco después la actriz conoció a David Bisbal en Caracas. La relación entre ambos se destapó en marzo 2016.

Desde entonces son inseparables hasta el punto de que Rosanna se vino a vivir a España poco después y se ha integrado perfectamente en la familia de Bisbal y adora a Ella, la hija que el cantante tuvo con Elena Tablada.

El abril de 2017 la pareja dio un paso más en su relación cuando se registraron como pareja de hecho, un importante paso previo al de la boda que promete ser muy especial, tal y como nos contó ella misma el pasado viernes en el desfile de Andrés Sardá en la Mercedes-Benz Fashion Week.

ROSANNA ZANETTI: "YO COMO LATINA TENGO UN CUERPO QUE ESTA ALEJADO DE LOS ESTANDARES EUROPEOS QUE SE LE EXIGEN A LAS MODELOS"

CHANCE: ¿Te gusta la moda española?

Rosanna Zanetti: Claro que sí y además es importante apoyar la moda española.

CH: Hace unos días Alba Carrillo se desmarcaba con unas declaraciones explosivas sobre lo que hacen las modelos para poder desfilar como meterse pesos en los sujetadores para dar el peso mínimo necesario.

R.Z: Es un tema bastante delicado, yo por ser latina tengo un estándar bastante diferente de cuerpo que quizás no está dentro de los cánones europeos, pero yo creo que hoy en día se está aposando por la salud, y por respetar todos los prototipos porque todas somos mujeres y todas somos hermosas. Me gusta cómo se está enfocando la moda ahora porque están eligiendo a personas más normales con las que nos identificamos, no ese patrón que estaba impuesto.

ROSANNA ZANETTI: "AUN NO HEMOS EMPEZADO LOS PREPARATIVOS DE LA BODA, ESTAMOS DISFRUTANDO DEL COMPROMISO"

CH: ¿Habéis empezado ya los preparativos de la boda?

R.Z: No, estamos disfrutando el compromiso, y además tenemos también proyectos de trabajo, pero en el momento en que podamos conseguir un tiempo para que sea bonito y especial, ese día lo sabrán.

CH: Se ha hablado de que puede que sea a principios de 2019.

R.Z: No tenemos nada, he leído muchas cosas pero no sé de dónde lo sacan porque no tenemos nada planificado. Ni lugar ni nada. Muchas gracias por el cariño, por el interés y llegado el momento lo compartiremos con ustedes.

ROSANNA ZANETTI: "TENGO MUCHAS PROPUESTAS MUY BONITAS PARA EL VESTIDO DE NOVIA PERO TENGO QUE VER CON LA QUE MEJOR ME IDENTIFICO"

CH: También se ha dicho que el vestido de novia a lo mejor lo diseñaba Victoria Beckham.

R.Z: Lo han dicho porque estuvimos en el evento que se celebró en Madrid y coincidimos con ella. No podría descartarlo porque es un icono de la moda, pero hay muchas propuestas muy bonitas y tengo que ver con la que mejor me identifico.

CH: ¿Cómo fue ese reencuentro con David a su vuelta de Miami? R.Z: Maravilloso, nuestros reencuentros son siempre como de película.

CH: ¿Haréis algo especial el día de los enamorados? R.Z: No tenemos nada planificado porque trabajo.