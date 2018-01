«Me violó un periodista español en Madrid»

Cecilia Roth se ha convertido en la última actriz en denunciar acoso desde que saltase la oleada de revelaciones de actrices acosadas por magnates del mundo del espectáculo con Harvey Weinstein. En este caso, la actriz argentina ha confesado que fue violada hace unos años cuando vivía en España. «Me violaron en Madrid. Fue una situación que me costó darme cuenta que era una violación porque era una persona que conocía», explicó la intérprete asegurando que su acosadorfue «un periodista español».

A pesar de no recordar ni su nombre ni su cara, la actriz rememora a la perfección cómo ocurrieron los hechos: «Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo 'ven, charlemos'. Después, fuimos a su casa y no es no, pero parece que a veces no puede ser sí. 'Pero si tienes ganas...' y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente», confesó Cecilia Roth, según recoge ABC.

Tras esto, aseguró que no lo había dicho antes pues «lo tenía guardado», había «bloqueado» el episodio y ahora con el apoyo de su terapeuta y tras ver la reacción de decenas de mujeres ante los abusos sufridos, ha decidido dar el paso definitivo y denunciar su caso. «Me dio tanta angustia que lo tenía guardado, hasta que lo empecé a contar y ahora lo puedo decir. Seguramente en otro momento no lo comentaría», dijo sobre en referencia al movimiento «Me too», que muestra su apoyo a todas las mujeres que han sufrido agresiones sexuales en el entorno laboral. «Seguramente tenía miedo de que me digan que yo lo había provocado, o que si yo no quería no pasaba. Ahora me siento con la obligación de contarlo».

