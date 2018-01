Victorio & Lucchino se pronuncian sobre la polémica que ha levantado Alba Carrillo

El exclusivo Casino de Madrid fue el lugar elegido para acoger una nueva edición de los Premios Mujerhoy a las mujeres más sobresalientes de España. En esta novena edición las premiadas fueron la cineasta Isabel Coixet, la atleta Ruth Beitia, la empresaria Cristina Yanes y la directora de Orquesta Virginia Martínez.

LA REVISTA MUJERHOY RECONOCE A LA MUJER CON SUS PREMIOS MAS ESPERADOS También en la misma ceremonia se hizo entrega del Premio al Compromiso Masculino que fue para el cardiólogo José Luis Zamorano. Entre los rostros conocidos que no faltaron a la cita estuvieron María Castro, los diseñadores Victorio & Lucchino, Leticia Dolera, Paloma Cuevas junto a su padre Victoriano Valencia, Marta Hazas, Genoveva Casanova, Ana Rosa Quintana, Javier Cámara, Carmen Lomana, Peter Vives, Inés Ballester, Almudena Lapique, Raquel Sánchez Silva y Ruth Núñez entre otros.

Tras la reciente celebración de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, los diseñadores Victorio & Lucchino no dudaron en hablar sobre la polémica surgida con el peso de las modelos tras las declaraciones de Alba Carrillo en las que aseguraba que muchas de las participantes en la pasarela de Cibeles tenían que haber verdaderas barbaridades para llegar al peso que se les exige para desfilar.

"TENEIS QUE ESTAR SATISFECHAS PORQUE EN EUROPA YA ESTAIS MUY RECONOCIDAS, DESGRACIADAMENTE EN OTRAS PARTES DEL MUNDO QUEDA MUCHO QUE HACER" CHANCE: Es importante que existan estos premios solo para ellas.

Victorio & Lucchino: Todo lo que sea la mujer, la mujer tiene mucho que conquistar, tiene un don divino que no lo tiene el hombre que es tener un hijo, dais amor, tenéis una capacidad de trabajo enorme, nuestra empresa está rodeada de mujeres y adoramos a la mujer.

CH: Este año desde el mundo de la moda y el cine se está apoyando mucho esa figura.

V&L: Creo que en todos los factores, creo que estáis en vuestro momento y hay que conquistarlo todo. Fantástico, yo creo que además tenéis que estar satisfechas porque en Europa ya estáis muy reconocidas, desgraciadamente en otras partes del mundo queda mucho que hacer, lo único que hay que conseguir ya es equiparar los sueldos que eso es lo que queda ahí un poquito pendiente.

CH: Acaba de terminar la MBFW y no sé si habéis podido ver algo. ¿Qué os ha gustado? V&L: La verdad es que hemos estado en París, no he visto nada. Hemos estado en París, pero me pondré al día por supuesto que sí, lo veremos.

CH: Para cuando la vuelta.

V&L: La temporada próxima. Estamos desfilando fuera. Para julio estamos aquí, va a ser para este año.

"NORMALMENTE SON DELGADAS POR GENETICA Y ESTAN SOMETIDAS A MUCHOS DESFILES Y EN ESOS DIAS PUES ADELGAZAN" CH: Se ha hablado mucho sobre la polémica con el peso de las modelos tras las declaraciones de Alba Carrillo.

V&L: No hemos visto nada.

CH: Los pesos que se ponen el pelo para dar la talla, en los sujetadores, beben litros de agua de más...

V&L: Nosotros traemos una maniquí de Milán que es nuestra musa, se prueba la colección, mejor es comprarle cualquier cosa que invitarla a comer porque te arruina. Está que es un palo, es decir que la pobre para pasar todo esto del Fashion Week se bebe dos kilos de agua, cuatro plátanos, pero es que come todos los días una barbaridad. Yo no lo entiendo, debe de ser genética. Normalmente son delgadas por genética y después pues tienen un estrés bárbaro, están sometidas a muchos desfiles y en esos días pues adelgazan pues quizás beban unos litros para llegar al peso que exigen.

CH: Os pregunto por el atuendo que ha elegido la Reina Letizia para el Toisón de Oro que le ha entregado a su hija el Rey.

V&L: No la hemos visto. Hemos visto a la princesa de Asturias, en la prensa, en el ABC. Lo encuentro muy acertado, lo veo que aunque sea infantil el modelo, en el tono que lleva un poco sobrio para que realce también la condecoración y para el acto que se trataban.

"LA REINA TENDRA UN PRESUPUESTO Y TODOS LOS DIAS NO PODEMOS ESTRENAR COSAS" CH: Leticia ha repetido modelito para dejarle todo el protagonismo a su hija.

V&L: Hombre yo creo que como todo el mundo tendrá un presupuesto y todos los días no podemos estrenar cosas. El esmoquin que llevo puesto tiene 20 años. Yo creo que hay que repetir de vez en cuando, ahí está el arte vuestro de poner un bolso distinto, un peinado distinto... hay que amortizar las cosas.

CH: ¿Qué relación tenéis con los hijos de la Duquesa? V&L: Muy bien, estupenda. Hemos querido mucho a su madre, la echamos mucho de menos, con los hijos estupendo, con los nietos, queremos a la familia, la casa es una maravilla, la podéis ver cuando vayáis a Sevilla previo pago de entrada* CH: Con lo amigos que sois no os da lástima ver que la relación entre todos los hermanos no es perfecta.

V&L: Claro, pero yo creo que no, que todo se arregla con el tiempo. La familia es la familia.

CH: Con la que más trato tenéis es con Eugenia.

V&L: A Eugenia la queremos mucho. Eugenia es una señora estupenda y Fernando también es encantador.

CH: ¿Cómo veis a Eugenia, también se ha casado con Narcís? V&L: Enamorada. Está estupenda.

CH: Cuando una está enamorada se le nota.

V&L: Lo trasmite, a Eugenia se le nota mucho, sí. Está feliz.