Carmen Borrego: "Nosotros vamos con Edmundo que es con quién mi madre tiene relación"

Carmen Borrego ha puesto rumbo a Argentina acompañada de su madre y su hermana. La pequeña del clan Campos emprende una nueva grabación de su reality familiar sin el cariño y el apoyo de su marido.

Aun así, Carmen se encuentra feliz de volver a ponerse delante de las cámaras en esta nueva edición de Las Campos. Así nos explicó cómo vivía esta nueva temporada antes de montar en el avión que les llevaría a ella, a María Teresa Campos, a Bigote y a Terelu a Buenos Aires.

CH: ¿Qué esperáis de este viaje? Carmen Borrego: Hacer algo que a la gente se divierta que es en definitiva por lo que hacemos este programa. Es un programa de entretenimiento.

CH: Se habló de ir a Japón y Dubai.

C.B: Sí, pero finalmente se ha decidido ir a Chile y Argentina con Edmundo, yo creo que es bonito que nos enseñe sus raíces.

CH: ¿Vais a conocer a la familia de Edmundo? C.B: Primero vamos a Buenos Aires, que es donde el nació y luego vamos a Chile que es donde realmente vivió su vida y allí imagino que nos encontraremos con familia.

CARMEN BORREGO: "A ALEXIS NO LO CONOCEMOS PERO PODRIA VENIR PERFECTAMENTE" CH: Parece que le ha sentado mal a Alexis que no le invitasen.

C.B: Pero vamos a ver ¿qué tiene que ver? nosotros vamos con Edmundo que es con quién mi madre tiene relación. A Alexis no lo conocemos pero podría venir perfectamente, no es que tengamos algo contra él, pero no le conocemos y que sepa no vive allí, vive aquí en España. Imagino que conoceremos a Gabriela que vive en Chile.

CH: Tu marido no os acompaña en este viaje.

C.B: No porque tiene que trabajar. A Nueva York se vino porque nos hacía ilusión pero esta vez no puede.

CH: Pero sí te gustaría que te acompañase, ¿no? C.B: Me encantaría porque me quedo más tranquila cuando viene él pero voy con mi madre y mi hermana y con un equipo estupendo así que no voy a tener ningún problema.