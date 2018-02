Natalia Ferviú deja definitivamente 'Cámbiame'

Las aguas están muy revueltas en el plató de Cámbiame. La salida de Natalia Ferviú del programa ha llenado de tristeza a todos sus compañeros. La estilista ha decidido decir adiós a la televisión después de la monumental bronca que protagonizó con el nuevo fichaje del programa, Paloma González Durántez.

Todo ocurrió este semana cuando Paloma comentaba a Noelia -candidata al cambio- que tenía los tobillos grandes. Estas palabras molestaron mucho a Natalia que no dudó en regriminar este comentario a su nueva compañera.

Ante tal reprimenda, Paloma explicaba su posición: "Yo he venido a este programa a ser natural y si por eso me tienen que llamar sin vergüenza en las redes, como han hecho, pues que lo hagan. Natalia me pareció muy mala compañera, que no me diga durante cuatro horas de taller y que luego lo suelte en directo", a lo que Natalia Ferviú respondió con un tajamente: "No me gusta ver a la gente sufrir, no me gustó lo de ayer y no me gusta lo que estoy viendo hoy. No te escuché en el taller y te reaccioné cuando lo vi en directo".

A todo esto, la Dj y estilista añadía: "Yo creo que al final, lo importante de estar aquí no es que la persona salga bonita por fuera, sino que se sienta bien por dentro... Me pareció que hiciste mucho hincapié en lo negativo que era... No me gusta porque no pasa nada por tener algo que no es perfecto... Me pareció que tienes incontinencia verbal... Igual deberías ser menos soberbia y escuchar porque cuando se apagó el pilotito rojo yo te dije que tuvieras cuidado y que te protegieras... Me duele porque eres una tía maja y me duele, no quiero que se te encasille... Piensa más porque tenemos responsabilidad".

NATALIA FERVIU: "NO ME PARECE CORRECTO QUE METAIS EN EL SACO A MIS FANS" Ante tal intercambio de acusaciones, Pelayo intervino para poner la guinda de oro a esta trifulca: "Me sorprende que Natalia no haya tenido más tacto con Paloma y que no haya frenado a sus seguidores porque creo que ha hecho el efecto contrario". Unas palabras de su amigo que sacaron de sus casillas a Ferviú: "No me parece correcto que metáis en el saco a mis fans porque son gente buena, niñas y niños empáticos y por ahí no voy a pasar porque os juro que me quito el micrófono y me voy a mi casa".

Finalmente al grito de "iros a tomar por culo, me voy", Natalia Ferviú abandonaba el plató de Cámbiame. Una pelea que ha hecho reflexionar a la estilista sobre su función dentro del programa, motivo por el cual ha tomado la decisión de decir adiós a la televisión.

En este comunicado que se puede leer en su cuenta de Twitter, la editora explica que el nuevo giro de la dirección le ha llevado a tomar esta decisión tan radical. Aún así, afirma llevarse el cariño de Telecinco y La Fábrica de la Tele: "Deseo y trabajo desde ya para que mi futuro siga ligado a la televisión y a vuestro lado. Por tanto amigas y amigas, ha llegado el momento de experimentar mi gran cambio".

Por su parte, Pelayo ha querido despedirse de su amiga públicamente no sin antes lanzarle una pequeña pulla: "La televisión tiene que gustarte mucho y si no estás preparado es mejor irte".