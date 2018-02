Cósima Ramírez pone fino a su padre Pedrojota: "Mi padre no sabe dónde se ha metido"

Uno de los más recientes pasa por el desfile que Ágatha realizó en la MBFWM el pasado viernes, con una enorme bandera española en la pasarela: "Fue total. La gente se ha emocionado más que nunca. Creo que ha sido sobre todo por la bandera de España y el mensaje, que es que estamos todos desesperados por salvar un poco nuestra dignidad nacional. Hay que celebrar la españolidad y no pelearse por tonterías. Y la clase política no va a cambiar sólo porque sea catalana y no española. El problema es sistémico", ha declarado Cósima Ramírez a Vanity Fair.

La joven también ha sido preguntada acerca de la entrevista que su madre concedió en Sálvame Deluxe: "Estuvo estupenda. La vi un poco nerviosa, porque todo el mundo le había dicho que ni se atreviese a ir. Pero ella, como mujer inteligente que es, con mucho sentido del humor y mucho arte, estuvo genial. Lo que da rabia, y ella lo repitió durante el programa, es que lo que interese a la gente sean los puntos morbosos, como esa insistencia con que si Pedrojota esto o lo otro. Y lo de esas imágenes de la nueva pareja un poco bastante desagradables", ha respondido la también diseñadora, según recoge Informalia.

En su charla con el medio, Cósima ha hablado sobre el matrimonio de su padre y su nueva mujer, Cruz Sánchez de Lara: "Creo que no sabe muy bien dónde se ha metido, pero es que los hombres no tienen inteligencia emocional. Y yo Pobrecillo, siempre voy a estar en el bando de mi padre. Espero que eso lo vea él", aseguraba la joven, que dejaba claro que sigue al lado de su progenitor.

"Mi padre ha dicho que hemos tomado partido, pero para nada. Siempre he sido una niña de papá, y mi padre para mí es como mi gran defensor y mi gran todo. Yo sigo totalmente en el bando de mi padre, quizás he sido un poco dura con él, pero al que yo quiero defender es a mi padre, porque mi madre ya está mucho mejor, encantada, con mil amigos. Ya no estoy nada preocupada por ella", insistía Cósima que, eso sí, admitía que han habido "muchas peleas por medio".

Fuente: Informalia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Un rencoroso Pedrojota acusa al Gobierno de boicotearle en las tertulias