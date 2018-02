El Chatarrero y Simoneta Gómez Acebo niegan ser pareja

La supuesta relación de Luis Miguel con Simoneta Gómez-Acebo, la única chica de los cinco hijos de la hermana del rey don Juan Carlos, no fue más que una cena que compartieron en Madrid hace ya más de dos años y que no pasó de ese encuentro, según aseguran por un lado fuentes cercanas a ella como al ex de Bordiú.

Según publicaba El Mundo este fin de semana, el llamado rey de la chatarra (del que dicen que tiene 61 años, cuando sólo ha cumplido 58), y la prima de Felipe VI mantienen una relación especial con discreción y prudencia. "Nada más lejos de la realidad", comentan tajantes desde el entorno del empresario. "Salieron a cenar una noche hace unos tres años, cuando Luismi estaba todavía con Carmen y se conocen porque Beltrán Gómez Acebo, uno de los hermanos de Simoneta, es muy amigo de Luis Miguel, quien conoce a todos los Gómez-Acebo, incluida Simoneta, hace por lo menos 15 años. "Este pasado San Isidro, estaba yo con él en Las Ventas, saludamos a Simoneta en la plaza, y precisamente comentaron que hacía mucho que no se veían. No hay nada de nada", corrobora una persona muy cercana al empresario, según recoge Informalia.

A pesar de sus orígenes modestos, Luis Miguel Rodríguez tiene muy buenas relaciones con empresarios y familias importantes. Uno de sus amigos es Alberto Alcocer, que junto con su primo Alberto Cortina forman la famosa pareja financiera llamada Los Albertos.

