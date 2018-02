Jean Paul Getty III perdió una oreja por la tacañería de su abuelo

Jean Paul Getty III, un muchacho que nació en el seno de una familia muy adinerada, con la vida resuelta y rodeado de caprichos, se convirtió pronto en un niño rico rebelde. Expulsado de una escuela privada, el joven llevaba una vida bohemia: frecuentaba clubes nocturnos, tomaba parte en manifestaciones de izquierda y se ganaba la vida fabricando joyas, vendiendo cuadros y actuando como extra en películas.

El 10 de julio de 1973 fue secuestrado por gángsters italianos. En el momento de la desaparición, el tercero de los Getty tenía tan solo 16 años y vivía solo en Roma, donde ayudaba a su padre J. Paul Getty II a supervisar los intereses comerciales italianos de la familia, según recoge Rocío F. de Buján en ABC.

El 12 de junio, dos días después del secuestro, su madre, Gail Harris, recibió una solicitud de rescate por 17 millones de dólares. En aquel momento sus padres ya estaban divorciados y Gail dijo entre sollozos que no tenía suficiente dinero como para cubrir el rescate. «Consíguelo de Londres», le amenazaron los gánsters en referencia a su ex suegro, J. Paul Getty, el multimillonario fundador de la «Getty Oil Company».

En un primer momento y conociendo la trayectoria del joven, la policía se mostró escéptica sobre el reclamo de secuestro, incluso después de que la familia recibiese una desesperada carta de su hijo y una llamada telefónica en la que uno de los secuestradores le ofrecía enviarle un dedo cortado como prueba de que su hijo todavía estaba vivo. «Querida mamá», comenzaba la carta. «Desde el lunes he caído en manos de secuestradores. No dejes que me maten». Los investigadores sospechaban que podría tratarse de un posible engaño por parte del propio Jean Paul Getty III de exprimir algo de dinero de su padre y su abuelo para seguir manteniendo su frenético ritmo de vida.

Fuente original: ABC/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Así fue el aterrador secuestro de un niño a la puerta de su casa