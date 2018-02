Julián Muñoz sale del talego tras el vídeo de las sevillanas

Julián Muñoz vuelve a estar en la calle tras sus polémicas imágenes bailando sevillanas. Después de una semana en el Centro de Inserción Social de Algeciras, y cuando aún todo el mundo recuerda a esa señora rubia bailando con el exalcalde, el ex novio de Isabel Pantoja disfruta de un permiso hasta el próximo 12 de febrero, fecha en la que tendrá que volver de nuevo al centro, según recoge Informalia.

¿Cómo ha sido su año con la pulsera telemática?

Un año tranquilo, fundamentalmente con mi familia intentando recuperarme tanto física como anímicamente. El problema es que por mis padecimientos circulatorios se me hincha bastante la pierna en cuyo tobillo tenía colocado el dispositivo.

Ha sido visto en distintos chiringuitos en la Costa del Sol. ¿Se ha pegado la vida padre como dicen?

En absoluto me he pegado la vida padre, mi vida es austera y sin ningún lujo, con mis hijos y mis nietos. Vivo de mi pensión exclusivamente.

¿Cómo se desarrolló aquella noche en la que le pillaron bailando flamenco?

Conocí a unas personas, me invitaron a un cumpleaños al día siguiente. Cenamos y pasamos a un local del mismo dueño. Allí pusieron unas sevillanas, me pidieron que bailara. Yo bailé, muy mal, como se ve. Sólo la primera, durante 30 seg. Me grabaron sin decirme nada, ni siquiera me di cuenta.

