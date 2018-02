Arturo Valls: ¿Hay que premiar a una mujer que ha hecho una película peor solo por paridad?

El actor y presentador de televisión Arturo Valls se ha convertido en objeto de comentarios en las redes sociales tras declarar en la pasada edición de los premios Goya, marcados en esta edición por la exigencia de mayor presencia femenina en la industria, que, en su opinión, este no era el marco para ello. "Creo que no es una noche para reivindicar, me gustaría que se hablara más de cine y de los problemas que tiene; no me parece que sea el escaparate para tratar otros temas, sino que habría que hablar de lo que cuesta producir una película en España, pero no marear con otros temas, porque se desvirtúan los mensajes", dijo en la alfombra roja de los galardones.

Sus palabras fueron interpretadas como un ataque a la causa feminista y Valls ha querido puntualizar que esa no era para nada su intención. "Por supuesto que apoyo la causa feminista", ha asegurado a la Cadena Ser . Para demostrarlo, ha hablado de todas las mujeres que dirigen los equipos de las películas que él produce. "Muchas, cobrando más que hombres en su misma situación". "No las contrato por el hecho de ser mujeres, sino porque creo que son las mejores en sus campos y pueden tener un criterio mejor que el de un hombre". En su opinión, la mentalidad para contratar a alguien debería guiarse por el talento y no entrar en guerras avivadas por cierto tipo de medios "con esa actitud de ser capaces de todo con tal de un click".

