Irene Villa nos cuenta como aprender a esquiar a nivel adaptado

¿Te ha llamado la atención el anuncio de Toyota en el que juega con el Imposible y el Posible de un chico realizando esquí adaptado? Hoy hemos querido hablar en CHANCE con Irene Villa sobre como entrenan y como llegar a lo más alto en este tipo de modalidad y aprovechar estos días que tanto está nevando en España.

Irene Villa, ya está más tranquila tras la intervención quirúrgica de su hijo Eric, que con tan solo 16 meses ha tenido que pasar por el quirófano por un problema de oídos ya que todo ha salido bien. El corazón de Irene Villa está dividido entre su familia y la Fundación También.

La Fundación También, dedicada desde hace 17 años a la inclusión social de personas con discapacidad a través del deporte adaptado, ha puesto en marcha una oferta de actividades de esquí con variadas duraciones, que pasan por cinco días, tres fines de semana y una jornada en domingo, y que tienen lugar en estaciones adaptadas como la granadina Sierra Nevada (Granada), la Pinilla (Segovia) o la pista artificial Snowzone (Madrid).

La entidad cuenta con un equipo de competición de esquí alpino adaptado que ha cosechado más de 250 medallas, se ha convertido en cantera paralímpica y del que Irene Villa forma parte desde unos años, y que acaba de comenzar sus entrenos en la estación de Sierra Nevada para participar en el Trofeo Santiveri que organiza la fundación cada año.

P: Irene, ¿Qué tal por la nieve? IV: Muy feliz, más segura que nunca y disfrutando muchísimo de este deporte, que tanto me ha enseñado lo muchísimo que me acostado, el esfuerzo y sacrificio que supuesto, incluidos los entrenamientos entre lactancia y embarazos, pero que ahora es cuando más satisfacciones me está dando, aunque como siempre lo mejor está por venir: será el día que mis tres cachorritos puedan seguirme en las montañas nevadas!! Será un sueño esquiar los 5 juntos!!! IRENE VILLA: "A LAS PERSONAS CON CUALQUIER DISCAPACIDAD, EL ESQUI NOS DA MUCHISIMA LIBERTAD Y DISFRUTE" P: ¿Desde cuándo esta pasión por la nieve? IV: Empecé un poco para demostrar a las personas con discapacidad que también podía esquiar, pero como me caía constantemente y me da pánico la velocidad de las pendientes, decidí que aquello no se me iba resistir y puse mucho empeño y mucha tozudez. En 2007 la directora de la Fundación También, Teresa Silva, decidió que yo tenía que competir, porque no había categoría femenina y como éramos las mujeres justas para poder crearla, no me pude negar. En aquel momento fue un enorme sacrificio. Hoy no dejo de agradecérselo. Mi primera carrera casi ni la terminé, me salte una puerta y fue un desastre, pero poco a poco fui apasionándome por este deporte que, especialmente a las personas con cualquier discapacidad, nos da muchísima libertad y disfrute. Yo nunca había esquiado de pie.

IRENE VILLA: "NO ESTOY INTERPRETANDO NINGUN PAPEL" P: ¿Todos en casa tienen la misma afición que tú? IV: De momento no. Juan Pablo hizo un esfuerzo enorme de aprender justo el invierno que me quedé embarazada de Eric, se propuso esquiar y ha conseguido bajar pistas azules, pero ahora está centrado en su carrera como piloto y en los niños. Yo puedo seguir gracias a mi equipo de la Fundación También.

P: ¿Qué significa para ti este deporte? IV: Libertad, adrenalina, independencia, velocidad... Pero sobretodo un reto, que se ha convertido en una gran pasión.

P: Por cierto, ¿te gusta ser siempre un ejemplo o estás cansada de que siempre hablemos de ti como ejemplo? IV: Como no estoy interpretando ningún papel no me supone ningún esfuerzo ni problema. Desde pequeña tengo una clara filosofía de vida: exprimir cada experiencia, afrontar cualquier problema con una sonrisa y ayudar a quien se cruza en tu camino.

"LO MAS DURO DE TODO ESTO SON LAS LESIONES" P: ¿Supone una responsabilidad tener que ser un ejemplo? IV: Ninguna, simplemente seguir los valores con los que me criaron. Bondad, generosidad, alegría, compasión...

P: ¿Cuántas horas tienes que entrenar? IV: Antes muchas, cuando competía nivel europeo entrenaba a todas horas. Hoy me dedico a escribir, cuidar a mis hijos... hago ejercicio, pero no tanto como antes. Salvo las semanas de concentración que entrenamos por la mañana en pistas (Sierre Nevada), y por la tarde el gimnasio haciendo físico.

P: ¿Qué es lo más duro? IV: Sin duda las lesiones. La peor fue el desplazamiento del disco entre la vértebra C6 hice siete, yo ya tenía una pequeña hernia, y tras una caída de esquí se salió el disco. Los dolores eran insoportables y tuvieron que operarme, sacarme el disco y ponerme uno de titanio.

P: ¿Qué preparación necesitas el resto del año? IV: Fortalecer mucho el tren superior, abdominales y lumbares son importantísimas para esquiar y por supuesto brazos y hombros.

P: Cuéntanos como es tu preparación día a día allí en la nieve.

IV: Nos equipamos y nos vamos a hacer ejercicios en principio de equilibrio y esquí base y después lo que toque: gigante o slalom.

P: ¿Cómo es tu equipo? Háblanos de las chicas y chicos que como tú se superan día a día.

IV: Es un equipo muy heterogéneo, empezando por el gran rango de edad. Por suerte en el esquí adaptado no hay límite de edad. Pero lo cierto es que tenemos muchas más esperanzas en las jóvenes promesas. Hay personas amputadas como yo, pero la mayoría con lesión medular.

"ME ENCANTA PODER AYUDAR A NIVEL MOTIVACIONAL EJERCER INCLUSO DE PSICOLOGA DE LOS MOMENTOS MAS DUROS" P: ¿Has tenido que hacer de coach con ellas? IV: Me encanta poder ayudar a nivel motivacional ejercer incluso de psicóloga de los momentos más duros.

P: ¿A nivel competición como estáis? ¿Y cómo estás tú? IV: El equipo está dando muy buenos resultados, en mi caso hay muchas ganas, pero poco tiempo, así que mi prioridad este año, más que los resultados, es poder seguir contagiando pasión por este deporte a las jóvenes promesas. Y ayudando en todo lo que pueda.

P: ¿Es difícil encontrar esponsor? IV: Claro que cuesta, sobre todo porque nuestro deporte es muy minoritario, si encima es adaptado más y femenino más aún. Pero vamos consiguiendo algunas ayudas para poder sobrellevar los altos costes de este deporte.

"DESDE QUE SOY MADRE, LA VELOCIDAD EN LAS PISTAS ME DA MUCHO RESPETO" P: Yo muchas veces cuando cojo velocidad me entra un 'respeto'... ¿A ti no? IV: Sobre todo desde que soy madre, pero estoy trabajando que eso no interfiera en mis entrenamientos. Porque si vas muy deprisa y de pronto se te cruza la imagen de tu bebé, como me ha pasado, es cuando puede ocurrir el fatal desenlace, así que estoy gestionándolo de forma que cuando estoy entrenando no pienso en nada más.

P: Esta ha sido vuestra primera concentración de la temporada de Esquí Adaptado de la Fundación También, ¿hasta dónde os planteáis llegar? IV: El equipo no tendrá fin, cambiarán sólo sus componentes, pero siempre habrá corredores. Por mi parte no me pongo límite de años. Eso lo dirán las circunstancias.

P: "Toca fingir que todo está bien. Hasta que te lo creas o hasta que se haga realidad"... ¿Tú también sientes que tienes que fingir? IV: ¿Quien no lo ha hecho alguna vez? Pero no por demostrar fortaleza cuando no la tienes sino porque efectivamente si finges que está bien, al final te lo crees. Por ejemplo la nieve: aunque sea un mármol, al final te sale! Todo está en nuestra mente y nuestra actitud.

P: ¿Cómo te da tiempo a llegar a todo? IV: Porque tengo un gran equipo: mi madre vive en la planta de arriba y me ayuda en todo lo que puede, mi marido se involucra cien por cien aunque ahora esté más liado con sus cursos y Rosita que vive con nosotros es una segunda mami para mis hijos.

P: ¿Cómo se encuentra tu hijo Eric tras la operación? IV: Estábamos preocupados por el quirófano con tan solo 16 meses, pero salió todo de maravilla. Ya habituado a nueva vida sin dolor de oídos, ya ha pasado el pobre mucho sufrimiento desde los dos meses.