Carlos Lozano dinamita 'Sálvame' y se enfrenta a Mila, Belén y Chelo

El plató de Sálvame lleva mucho tiempo en calma, por eso mismo Carlos Lozano se ha convertido en el nuevo defensor de la audiencia consiguiendo poner el programa patas arriba y cabreando a sus colaboradores como hacía tiempo que no les veíamos. Lágrimas, gritos e incluso salidas del plató... obra de Lozano.

La incorporación de Carlos no sentaba muy bien a los colaboradores de Sálvame, pero no ha sido hasta hoy que Lozano ha conseguido dinamitar el programa. Llegaba al plató batiendo récord y con más de mil llamadas por parte de la audiencia y muchas ganas de dar caña.

MILA XIMENEZ ABANDONA EL PLATO DE SALVAME Carlos ha empezado cargado contra Mila, defendiendo las críticas de la audiencia hacía la colaboradora a la que ha llamado "tía" y "bonita", ante estas palabras Mila ha estallado asegurándole: "chulerías con tu expareja y tu novia de ahora", provocando así una pelea entre ambos que ha terminado con la salida de Mila del plató.

CHELO GARCIA SE NIEGA A CONTINUAR CON 'DIARIO CHE' La siguiente afectada con la llegada de Carlos ha sido Chelo García Cortés y es que la audiencia ha llamado para proponer que Kiko Hernández salga a la calle a hacer un 'Diario' y así sepa lo que es trabajar en la calle, a lo que Kiko se ha defendido asegurando que el otro día la dirección del programa regañó a Chelo por el trato que se tenía con sus compañeros de sección, a lo que la periodista ha respondido con un gran cabreo y una drástica decisión.

"Estoy cabreada, estoy hasta las narices; si no gusto me voy a mi casa y descanso. Desde hoy Chelo García Cortés finiquita 'Diario Che'", ha asegurando terminando sus palabras entre lágrimas y confesando que está harta, planteándose incluso dejar el programa.

Pero la última y más afectada con la llegada ha sido Belén Esteban, que ha protagonizado el mayor enfrentamiento con el defensor de la audiencia. Carlos ha dado paso a las llamadas que hacían referencia a Belén Esteban y atacaba a las colaboradora asegurando que se dedica a "vender sus mierdas". Tras estas palabras Belén ha estallado y casi entre lágrimas ha asegurado: "Hemos vendido nuestras mierdas por necesidad; de algunas me he arrepentido pero a mi nadie me viene a decir nada... vengo a trabajar", a lo que Carlos ha respondido con uno de los ataques más recurrentes a la colaboradora: "yo no vendo mierda; belén, como se nota que no eres periodista".

"No seré periodista, y el día que no guste saldré del plató con cabeza bien alta" ha respondido Belén muy enfadada con Carlos, que ha asegurado: "Los Deluxe que he hecho ha sido para defenderme de acusaciones porque tengo una hija que defender", terminando con estas palabras su sección.

El paso de Carlos Lozano ha dejado el plató como si de un campo de batalla se tratara y a Mila, Belén y Chelo con un gran cabreo y de muy mal humor para el resto de la tarde.