Mercedes Milá se autocalifica como "una mal follá"

Lorenzo, actual corresponsal de TVE en Roma, es solo uno de los cinco hermanos de la periodista catalana. Mercedes Milá, que en dos meses cumplirá 67 años, es la mayor y la ex presentadora de Gran Hermano piensa que por esa condición es "mandona". Nacida en una familia aristocrática de Barcelona, siempre está dispuesta a dar buenos titulares a sus compañeros de profesión.

"El otro día un tío me dijo que era una mal follá, y tiene razón. Llevo muchos meses de ayuno en todos los sentidos", confiesa en una entrevista que publica Lecturas. La autora de frases como 'soy guarrísima y nudista' o 'yo siempre meo en la ducha' matiza que ella es "muy limpia" pero que esas cosas las dice porque habla mal, aunque reconoce su amor por ir sin ropa: "En casa, en verano, siempre voy desnuda pero ahora en público me controlo por la fama". Recordemos que en más de una ocasión los paparazzi han pillado a la de Esplugas de Llobregat en topless y las imágenes han acabado en portadas de revistas. Ahora es su sobrina, Alejandra Salinas quien ocupa su espacio en las publicaciones del cuore por su romance con el ex ministro José María Michavila, el que fuera novio de Genoveva.

Mercedes Milá no hace leña del árbol caído y guarda silencio sobre el batacazo del reality más antiguo de la televisión, que, con Jorge Javier Vázquez como presentador, ha tocado fondo con las peores audiencias imaginables. Sin embargo, lanza un tejo, un avisoa navegantes, y no oculta que a ella le encantaría volver a los platós: "Sueño con volver a la tele", reconoce. Mientras tanto, se refugia en su librería, en su pasión por la lectura y en los perros: "Me he he hecho adicta, cosa que no era", asegura. No tiene que ser necesariamente por que sienta el acecho de la soledad. Fue pareja durante 20 años con el productor de cine y televisión José Sámano, que era para la periodista como su marido. Luego ha tenido otras relaciones cortas.

