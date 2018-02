Carlos Lozano y su horrible cambio a lo Frankenstein

Carlos Lozano, que reapareció la semana pasada en Sálvame como nuevo Defensor del pueblo, la sección que tenía antes María Teresa Campos. Sin embargo, este miércoles llamó la atención desde que apareció en plató porque como si de carnaval se tratara, el presentador de Granjero busca esposa vestía con traje, gafas de sol y sombrero y su perro Papi, que luego Jorge Javier acabó echándolo.

"Me he hecho un trasplante de pelo y no me importa enseñarlo", ha revelado Lozano sin quitarse las gafas porque no quería enseñar la inflamación de su cara: "Lo digo por la audiencia".

Finalmente, a petición de Jorge Javier, el nuevo colaborador del programa de Telecinco ha optado por desenmascararse. "Es otra persona", decía Gema López a lo que él se ha justificado: "Bajará unos días". Como ha explicado, Antonio Tejado, que también se sometió a un injerto capilar, Lozano se tendría que haber puesto una cinta en la cabeza para que la inflamación no bajara a los ojos.

Fuente: Ecoteuve

