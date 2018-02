Jamie Dornan no volverá a ser Christian Grey

Este viernes 9 de febrero llega a todos los cines la última película de la saga Cincuenta sombras, 50 sombras liberadas. Jamie Dornan y Dakota Johanson se meten por última vez en la piel de Christian Grey y Anastasia Steele para ponerle el broche de oro a este historia de amor.

Y decimos por 'última vez' porque el propio protagonista ha sido el encargado de asegurar que no volverá a interpretar el papel de Grey en la gran pantalla. El actor irlandés ha concedido una entrevista a la periodista de la televisión británica Lorraine donde deja claras sus intenciones.

"No creo que haya más... no hay más libros. E.L. James escribió las dos primeras novelas desde la perspectiva de Christian, pero ya hemos hecho esas películas, es la misma historia, así que no las van a volver a hacer, a menos que la escritora siga escribiendo. Dakota y yo, especialmente yo, nos estamos haciendo muy mayores para esto", afirmaba Dornan.

Además, para el intérprete el personaje de Christian Grey ha tenido un gran desarrollo personal durante las últimas películas: "Creo que me gusta más ahora que en la primera película. Creo que ha tenido un gran cambio, en la forma en la que se comporta con la gente de su alrededor y todo gracias a Ana, que lo ha abierto mucho. Pienso que ahora es una mejor versión de sí mismo".