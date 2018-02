Accidentes y muertes impactantes ocurridos en un set de rodaje

Algunos actores han necesitado de un doble para sus secuencias riesgosas, quienes llegaron a tener terribles o hasta mortales accidentes durante la filmación de sus películas.

Misión Imposible

Tom Cruise sufrió un accidente durante el rodaje de la sexta parte de Misión imposible. El actor se estrelló contra una pared mientras hacía un arriesgado salto de un edificio a otro. Como todo un profesional siguió con la secuencia como si nada hubiese pasado pese al dolor. Sufrió la fractura de su tobillo y el rodaje se canceló hasta que se recuperó de la lesión.

El trágico accidente en Batman

Antes de que el actor Heath Ledger falleciese de una sobredosis en 2008, El Caballero Oscuro ya se había cobrado otra vida. El técnico de efectos especiales Conway Wickliffe murió en el acto cuando, en la escena de una persecución, su auto chocó contra un árbol.

Christopher Nolan dedicó la película tanto a Ledger como a Wickliffe.

El doble de Harry Potter que quedó paralizado de por vida

En 2009, David Holmes -doble de acción de Daniel Radcliffe en Harry Potter- estaba rodando una escena de riesgo que incluía explosiones. Algo salió mal, y el actor se golpeó fuertemente contra una pared, fracturándose el cuello. Este accidente dejó a Holmes paralítico.

Sylvester Stallone sufrió 14 lesiones en Los Mercenarios

Sylvester Stallone se lastimó gravemente mientras filmaba una escena de pelea con el luchado profesional Steve Austin en la película Los Mercenarios (2010). Según relató la propia estrella de cine, se lastimó el tobillo, el cuello y se le partió un diente.

Uma Thurman

En un reportaje al diario The New York Times, Uma Thurman reveló que sufrió un accidente durante la grabación de Kill Bill: Vol. 2 al rodar una secuencia en la que debía conducir un coche a alta velocidad. La actriz explicó que no se sentía cómoda con la idea, por lo que pidió una especialista, pero aseguró que Tarantino la presionó para que lo hiciera.

La productora Miramax, por miedo a represalias legales, le impidió por años ver el clip a la intérprete. Tras ese episodio, la relación entre Tarantino y ella se deterioró.

Deadpool II

La secuela de Deadpool fue la última película en verse sacudida por la tragedia cuando la doble de riesgo Joi "SJ" Harris sufrió un accidente mortal en Vancouver, Canadá.

La actriz perdió el control de su motocicleta y se estrelló contra una vidriera de un edificio. Harris era la doble de Zazie Beetz, actriz que interpreta a Domino en la película.

El accidente se produjo tras varios ensayos exitosos.

Los indestructibles 3

Jason Statham estuvo a punto de morir durante el rodaje de esta película, tras sufrir un grave accidente. Se trataba de una secuencia que supuestamente haría un doble de acción en lugar de Statham. Sin embargo, la estrella decidió que hacerla él mismo.

En una toma, Statham tenía que saltar desde una cascada hasta un lago, pero cuando realizó la acrobacia no salió a la superficie y comenzó a hundirse. Varios miembros del equipo se lanzaron al agua para sacarlo ya que había quedado semi inconsciente.

¿Qué pasó ayer? Parte II

Scott McLean, un doble de acción australiano quedó en estado de coma, tras sufrir un accidente en el rodaje de la segunda parte de la exitosa comedia ¿Qué pasó ayer? en 2011.

Dos automóviles que se desplazaban a gran velocidad impactaron uno con el otro en Bangkok, Tailanda, como parte de una escena de acción, lo que dejó a McLean con serias lesiones cerebrales.

XXX

Durante el rodaje de la cinta XXX, Harry O'Connor -el doble de acción de Vin Diesel- murió luego de que en una escena donde debía hacer una acrobacia en un puente, se soltara la cuerda que lo sujetaba y se golpeara contra el viaducto.

El actor falleció en forma instantánea.

Los productores y el director dejaron la escena en la película, pero por respeto cortaron el momento final y utilizaron la primera toma.

Los Ilusionistas: Nada es lo que parece

La actriz Isla Fisher casi muere durante el rodaje de Los Ilusionistas. En la filmación de una escena de escape en una cámara de agua, las cadenas que sujetaban a Fisher se enredaron y quedó atrapada. En la secuencia ella debía golpear el cristal y pedir ayuda como parte de su actuación, por lo que nadie se dio cuenta de que en realidad estaba en peligro.

"La cadena se atascó y tuve que nadar hasta el fondo; pero no podía volver a subir. Todos pensaron que estaba actuando fabulosamente, pero en realidad me estaba ahogando...", comentó la estrella, añadiendo que finalmente logró salir, luego de que un doble de riesgo la ayudara.

El Cuervo

La de Brandon Lee debe ser una de las muertes en el set más emblemáticas y conocidas de la historia del cine. Al igual que su padre, murió a corta edad, mientras que filmaba la película El Cuervo, en 1993. El hecho ocurrió en pleno set, cuando al personaje de Lee debían dispararle con un revólver calibre 44, el que estaba cargado con una bala real y no de fogueo, como estaba estipulado. El disparo llegó directamente a su abdomen, provocándole la muerte pese a los esfuerzos de reanimarlo en un hospital de Carolina del Norte.

Fuente: Infobae/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Así se lesionó Tom Cruise durante el rodaje de 'Misión Imposible 6'