Las chirigotas del Carnaval de Cádiz siguen mofándose de Andrea Janeiro

El grupo en cuestión le dedicó unos versos jocosos en la canción, llamada «Una corrida en tu cara». «La niña de Jesulín y de Belén Esteban tiene toda la cara como una papa nueva. Ya no está pixelada y la niña es horrenda. Si yo fuera su padre la dejo borrosa hasta los treinta», dice la canción en referencia al pasado 20 de julio, día en el que cumplió la mayoría de edad y la Ley del Menor dejó de ampararla y su cara dejó de pixelarse en los medios. Esa fecha, que debía de ser un momento feliz e inovidable, se convirtió en una auténtica pesadilla para la hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, ya que recibió un aluvión de críticas por su físico por parte de usuarios de las redes sociales, tantas que la Policía se vio obligada a tomar cartas en el asunto.

Pasado el mal trago, Janeiro se convirtió en noticia de nuevo por la chirigota de Cádiz, a la que la joven les envió un requerimiento, a través de sus abogados, para que retirasen la canción y abandonasen el concurso. Pero no solo no lo hicieron, sino que además compusieron una nueva y continuaron con la guasa: «Andreíta nos acusó por el cuplé que le cantamos en preliminares. Vaya rollo. Andreíta, al final me como yo el pollo», comenzaba.

«La niña de Jesulín es un montón de guapa. Es guapa, guapa, guapa, una jartá de guapa. Hoy quiero corregirme. Pido que me perdone. Porque no quiero pagarle a tu madre ‘toas' las operaciones», se disculpan con ironía. «Pero tengo algo aquí adentro. No sé si es conciencia o estoy ‘cagao'. Fijarse si aquí hay canguelo. Que el cuplé me lo ha escrito mi abogado. Te pedimos mil disculpas. Ya no te damos más caña. Te animaremos en el certamen de Miss España», finalizan.

