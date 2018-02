¿Fin a la virginidad mediática de Gema López? Todo lo que no sabías de la exquisita tertuliana de 'Sálvame'

El perfil de Gema es blanco, tan blanco como las alas de una arcangel, tan blanco que me parecía impropio de una sección como esta que lleva por nombre el purgatorio. Harta de tanta blancura la llamé por teléfono en busca de una salida de tono o algún detallito escabroso como la hija secreta nacida en 1998 que aparece en su biografía en la Wikipedia.

Una tal Aura Molinero López, porque de Nadia, fruto de su relación con su pareja, si me consta su existencia. Al otro lado del auricular me encuentro a una mujer simpática, de risa cristalina, divertida y directa que me cuenta que está atendiendo "a todos los que me llamáis para preguntarme porque sería muy incoherente que no lo hiciera. Yo me dedico a lo mismo que vosotros y me parece perfecto que indaguéis, pero he decidido no hablar del tema".

Pide que la excusemos con exquisita educación, no me da ni siquiera opción a preguntarle si es cierto que fue ella quien decidió poner fin a la relación y no su pareja como me han contado. Y sin embargo se ríe con fuerza cuando le pregunto por su segundo vástago. Niega que tenga cláusula alguna firmada con Telecinco para que la dejen en paz, al contrario que a Lydia (57) y a Gustavo (52). "Es mucho más fácil que todo eso", afirma. Es tan poco lo que le preocupa lo que digan de ella que, al cierre de estas líneas, no ha dado ningún paso, para hacer desaparecer a la niña fantasma de la Wikipedia. Lo único que le preocupa, está claro, es proteger la intimidad de los suyos.

Y tras escribir estas línea, para no pegarme un tiro solo me queda nachopolizarme y gritar: ¡Victor Sandoval (51), Víctor Sandoval, manifiéstate...! Es el único enemigo declarado de Gema. Presentaron juntos el programa Tal Cual Express y vivieron un histórico cara a cara en un polígrafo en el que el hombre que el Gran Víctor pronunció frases como ésta: "Tú te trabajas a ti misma, yo trabajo para los demás", "¡Qué mala persona eres y qué lengua!", "una persona me dijo que eras oscura, no eres oscura, eres turbia", "Terelu no tiene tu fondo de maldad", "lo único que has hecho es malmeter, los cadáveres que has ido dejando se te van a levantar todos, he levantado yo la lápida". Estoy esperando su llamada. Os mantendré informados.

Fuente original: Marta Cibelina, El Español/Leer más

