María Teresa, Terelu y Carmen encuentra al 'otro hombre'

Las hermanas Campos no han querido faltar al cumpleaños de Kike Calleja, que como dice Carmen, es como "su primo".

Las hijas de María Tereza Campos acababan de llegar de su viaje a Argentina y Chile junto con su madre y Bigote.

Aunque ambas estaban agotadas, decidieron acudir para apoyar a su amigo y compañero el día de su cumpleaños, al que no faltaron la mayoría de sus compañeros de programa.

CHANCE: Por fín ya con tú marido, ¿Cómo ha sido el encuentro?

Carmen Borrego: Maravilloso. Si no hay nada como irse para volverse a reencontrarse.

CH: ¿Qué tal el viaje?

C.B: Muy cansadas, la verdad es que muy bonito pero muy cansadas. Yo todavía estoy un poco que no sé ni dónde estoy.

CH: Pero habéis hecho un esfuerzo, ¿no?

C.B: Hombre... cómo no vamos a hacer el esfuerzo por Kike. Kike es como si me dijeras, ¿no quieres ir al cumpleaños de tú primo?, pues es que tienes que venir. Kike para mí es mi familia.

CH: Es como tú cuñado, que muchas veces lo has dicho...

C.B: Sí, pero como... ahora es mi primo jajaja

CH: Bueno, están alabando unas imágenes de Edmundo, que tú despeinas a tu madre y Edmundo está muy pendiente de ella...

C.B: Bueno, escuchadme... es que de Edmundo y de Teresa se han dicho cosas cosas falsas que cuando véis la realidad es lo que os llama la atención. Así es Edmundo con Teresa, siempre la está cuidando, en el viaje ha estado pendiente de ella cada minuto, no la ha dejado sola en ningún momento, porque Teresa sale menos, se cansa más y le decíamos, Edmundo vente a cenar con nosotras y decía, no, no, no, no la dejo sola, y es que no la deja sola ni un minuto. El la cuida de manera...

CH: También se dijo...

C.B: Es que se ha atacado sin saber y ahora cuando véis la realidad pues llama la atención y eso es lo que es, la realidad.

CH: ¿Qué tal su hija, que no la conocíais?

C.B: No, nosotras no la hemos conocido, porque estábamos grabando en otro sitio. Hemos conocido a su hermana, a su sobrino Felipe, maravillosos... pero a su hija no.

CH: ¿Y el avión qué tal?

C.B: Bueno, pues ya vacunada, ya vacunada...

Terelu Campos tampoco podía faltar al cumpleaños de su amigo, también estaba muy cansada tras el viaje, pero acudió junto a su hermana Carmen a la fiesta, donde se encontró con muchos compañeros de 'Sálvame'.

CHANCE: ¿Qué tal el viaje, que traes muy buena cara?

Terelu Campos: Estoy supercansada

CH: No se nota...

T.C: Pues sí, sí. Yo si lo noto en mi cuerpo

CH: Pero has hecho un esfuerzo..

T.C: Hombre hija, cómo no lo voy a hacer... si Kike es mi íntimo amigo. Vamos, eso era incuestionable

CH: ¿Qué le has regalado? T.C: No, yo sabéis que nunca digo lo que regalo. Llevamos veinte años con la misma pregunta, jajaja, pero no, nunca lo digo... eso lo tiene que decir él.

CH: Habéis conocido a familiares de Edmundo, tú madre ha conocido a la otra hija de Edmundo

T.C: Muy bien. Nosotros a ella no la hemos conocido porque teníamos rodaje y tal, pero hemos estado con Pety, su hermana que ya la conocíamos, hemos conocido al hijo de Pety, el sobrino de Edmundo, que es un cielo Felipe y me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo Chile...

CH: ¿Os ha hecho bien de guía Edmundo?

T.C: Sí, por supuesto, por supuesto...

CH: Le decíamos antes a tú hermana que han salido unas imágenes en las que se ve que Edmundo está muy pendiente de tú madre, que después de todo lo que han dicho de Edmundo, que digan ahora lo enamorados que se les ve...

T.C: Ahhh, sabes lo que pasa, que como nosotros esas cosas ya las sabíamos... pues entiendo que cada uno pueda opinar lo que quiera. A lo mejor ha habido cosas que han parecido y por eso ha habido esa opinión. que la gente no se levanta por la mañana y dice voy a decir esto. Quiero dejar claro que yo también soy compañera y en el programa donde trabajo opinamos de todo. Pero ellos sabían la verdad, así que a veces con eso te basta...

CH: Me parece también un poco de justicia de cara a la opinión pública...

T.C: Sí, sí, claro. A mí me parece muy bien, porque nosotras somos conscientes de lo que cuida a Teresa, en el viaje y en el no viaje, pero en el viaje lo hemos constatado más porque tú también las vives, porque en el día a día aquí no lo vivimos, lógicamente.

CH: ¿Cómo está Teresa, porque con tantas horas de vuelo...?

T.C: No he hablado con ella, porque cuándo, no he parado tampoco y digo, no vaya que esté descansando y no me he atrevido... lo justo que pones un mensaje y te dicen, me acabo de dormir, así que ya mañana la llamaré para ver qué tal, pero venía muy cansadita. El vuelo ha sido muy largo. Son trece horas, más cuarenta minutos dentro del avión, más tres horas antes en el aeropuerto... no quiero ni pensarlo porque hago así y no me noto las lumbares del dolor.

CH: ¿Has ligado, has levantado alguna pasión que otra?

T.C: No he ligado, hija mía, no ligo nada, nada

CH: Porque no quieres...

T.C: No, porque tampoco tengo tiempo. Si te crees que me llevan a ligar... si no me llevan ni a un garito nunca...

Terelu Campos y Carmen Borrego han hablado de cómo ven a su madre con Edmundo y de lo mucho que éste la cuida. Parece que las dos han vuelto muy felices de Chile y aunque cansadas, han disfrutado del cumpleños de Calleja como las que más.