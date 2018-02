El psicópata alemán que atacó a Sara Casasnovas pone en peligro a otras actrices españolas

Todas ellas se suman a las otras ocho intérpretes que estaban en el punto de mira de Ardnt Meyer antes de ser detenido.

El psicópata alemán, más conocido como el cazador de actrices, fue condenado a ocho años de cárcel por atacar a Sara Casasnovas (33) en 2009 con una ballesta a las puertas de un teatro. Entonces, ella encabezaba una lista de ocho actrices más, todas ellas potenciales víctimas de Ardnt Meyer, a las que la policía garantizó anonimato y protección.

Ahora, un nuevo informe policial desvelado por El País ha apuntado que durante los ocho años de reclusión de Meyer en la prisión de Estremera, éste había elaborado un nuevo álbum con otras 18 actrices españolas. Las fotografías de todas ellas estaban acompañadas por mensajes amenazantes y subidos de tono que las convertía en potenciales víctimas. Pese al peligro que corrían, ninguna de ellas fue informada de la situación, sus datos personales aparecen en un documento del Ministerio del Interior remitido al Juzgado que investigó el caso y no gozan de la condición de testigo protegido, ya que la juez que lleva el caso sólo pidió su identificación.

Las actrices, cuya identidad no ha trascendido aunque sí se sabe que fueron algunas de las protagonistas de la última edición de los premios Goya, se han mostrado indignadas por este hecho: "No puedo entender cómo no nos han avisado de una circunstancia tan seria", ha confesado una. "Conozco a Sara Casasnovas. Sé lo que ha sufrido con este caso. Nunca me imaginé que yo, también, estaba en ese álbum. ¿Por qué nadie nos ha advertido?", ha añadido otra.

