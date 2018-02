Gloria Camila responde a los rumores sobre si se ha suspendido la boda de su hermano

José Ortega Cano y toda su familia, a excepción de Ana María Aldón, quisieron disfrutar del VI Memorial Tony Leblanc y es que tanto el diestro como su hijo José Fernando jugaron en el partido solidario mientras que el resto de la familia siguió en encuentro desde las gradas. Como no podía ser de otra forma también los hijos del homenajearon acudieron a la cita y es que contaron con el apoyo de muchos amigos como fue el caso de Máximo Valverde o Toño Sanchís.

LA FAMILIA ORTEGA CANO AL COMPLETO DISFRUTA DEL MEMORIAL TONY LEBLANC El diestro y su hijo José Fernando se enfrentaron en el terreno de juego por una buena causa y es que sin duda alguna el hijo de Ortega Cano se está recuperando poco a poco y con el apoyo de toda la familia. Por su parte Gloria Camila, junto a su novio Kiko y su hermano José María siguió con mucho detalle lo que hacían su hermano y su padre sobre el terreno de juego. A la salida Gloria Camila no dudó en deshacerse en elogios hacia su sobrina, la hija de José Fernando y Michu.

Partido de fútbol recordando a Tony Leblanc, un gran artista* Hemos venido porque como es benéfico y dedicado a Tony Leblanc estamos muy ilusionados. Qué mejor domingo qué aquí.

Kiko: ¿Qué mejor plan de domingo?.

Estamos a las puertas de San Valentín... ¿Sois de celebrarlo? Kiko: Hombre... si no métete en www.entimad.es y verás el vídeo que tenemos preparado para el martes 13, la semana de San Valentín.

¿Tenéis algún plan? Gloria: Tenéis que verlo.

Lo mismo te ha preparado Kiko algo romántico* Gloria: Muy bien, ese es el avance.

Qué maravilla y que envidia de pareja. Reflejáis amor* Gloria: Está bien que lo digas porque hay gente que lo duda. Estamos muy bien. Estamos genial. Muy contentos.

"MI HERMANO ESTA GENIAL Y LA NIÑA LE HA TRAIDO MAS FUERZA" Se te cae la baba* Gloria: Es que tengo una vida* no me puedo quejar. Mi hermano es maravilloso, mi padre súper grande, mi novio que me quiere mucho.

Estáis viviendo un gran momento. Tu hermano recuperándose con el apoyo de su cuñado entre comillas, en el gimnasio, ha conseguido llevar una vida sana* Gloria: Mi hermano está genial y la niña le ha traído más fuerza. Está genial y saliendo poco a poco.

Se comenta que se ha suspendido la boda de tu hermano y Michu* Gloria: No lo sé. ¿Eso quién lo ha dicho? Va a salir publicado.

Gloria: No sabía nada de eso.

¿La peque cómo está? Muy bien, muy guapa, muy grande. Es superbuena, no llora, no se queja, así que genial.

La veis y tenéis contacto de familia* Gloria: Genial, todo genial.

Os lleváis todos muy bien* Gloria: Claro, si es que nos llevamos muy bien.