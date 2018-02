A Cristina Castaño le parece un encanto Froilán

La publicación de Cristina Castaño es un guiño a su último personaje, una agente especial que en el primer capítulo de la serie tenía que proteger al primer nieto de los reyes eméritos. "He aquí una prueba de cómo me gusta prepararme los personajes. Puro método. Este guiño no lo entenderá todo el mundo. Sólo los 4.200.000 espectadores que vieron el primer capítulo de Cuerpo de élite. Por cierto, GRACIASSSSSS", decía la actriz de 39 años junto a la fotografía.

La intérprete no facilita más detalles del encuentro pero sí afirma que Froilán (19), que iba vestido con pantalón camel y chaqueta marina, fue "un encanto" con ella. De su novia, Mar Torres, ni rastro, claro.

