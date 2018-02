El cansino de Peñafiel cree que a Leonor se le ha subido el Toisón a la cabeza

Jaime Peñafiel, uno de los mayores críticos de la reina Letizia, tiene un nuevo objetivo y no es otro que la heredera, la princesa de Asturias. El periodista ha afirmado en su columna de El Mundo que Leonor, hasta ahora sencilla y amable con su círculo, ha cambiado radicalmente su actitud desde que su padre, el rey Felipe VI, le otorgó el Toisón de Oro el día de su 50 cumpleaños, el 30 de enero.

"Dos madres de compañeras de colegio de la niña toisonada me cuentan que esta les había dicho: 'De ahora en adelante, tendréis que hacerme la reverencia", ha escrito Peñafiel.

La información del periodista contrasta con las versiones que se tenían hasta ahora sobre el comportamiento que mantiene Leonor con su entorno, hasta ahora amable, cercano e igualitario. Según Peñafiel, la niña sería consciente de que su influencia aumenta con los años: "No me sorprende. Ya se lo preguntó a mamá, el 2 de noviembre de 2015: '¿Cuándo voy a pronunciar mi primer discurso?'. ¿Cuándo me van a hacer la reverencia? Mucho me temo que vayan a convertir a la niña en un monstruito", ha dicho el escritor.

Fuente: Informalia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: La primera reverencia de la princesa Leonor al Rey