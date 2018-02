La escapada amorosa de Jorge Javier Vázquez a Lisboa acaba en tragedia, llanto y en Comisaría

No pasa por su mejor momento personal y profesional y así lo reconoce Jorge Javier Vázquez.

Después de confirmar su ruptura sentimental con Paco, su pareja, el presentador de `Sálvame' decidió hacer una escapada de dos días a una de sus ciudades preferidas, Lisboa.

Allí, como él mismo reconoce, sufrió una "tragedia" en un restaurante cuando se disponía a cenar. Así comienza su relato en la revista Lecturas.

"Dicen que no hay que volver a los sitios en los que se ha sido feliz. Como no soy muy partidario de creer en los 'dicen' me planto en Lisboa para distraerme un rato"...

Para entrar en materia:

"Después de la siesta me echo de nuevo a las calles, hago unas fotografías maravillosas y en el restaurante en el que entro a cenar a las siete de la tarde sucede la tragedia. En un descuido me roban el bolso. Con la cartera dentro y la documentación. Y el móvil. Viene a buscarme la policía y me lleva en coche a una comisaría a denunciar. Como hay demasiada gente me llevan a otra. Así paso mi noche del domingo. Denunciando. Menos mal que en los trayectos suena la voz de Vanessa Martín".

Pero todavía quedaba un capítulo más en este accidentado viaje:

"Si el domingo acabó regular, el lunes empezó peor. En la policía me aseguraron que con la denuncia podría viajar pero al llegar al mostrador del vuelo me indican que sin documento con fotografía no es posible coger el vuelo. Nervios. Colapso. Les digo que trabajo en televisión, que tienen fácil saber que soy yo el de la tarjeta de embarque mirando en internet. Pero todo les debe sonar muy marciano porque no me hacen ni caso. Que vaya a la embajada para que me den un salvoconducto. Como si estuviéramos en guerra".

Y concluye su relato: