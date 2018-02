Manel Fuentes le hace una inquietante confesión a Pablo Motos

Manel Fuentes, el presentador de todas las ediciones del talent show musical «Tu cara me suena», visitó el plató de «El Hormiguero» en un momento muy importante para el programa que afronta las fases definitivas en estas semanas venideras. Manel, que lleva al frente de este programa las seis ediciones que se han emitido, nos contó cuáles han sido para él los momentos más divertidos que ha vivido dentro y fuera del plató.

Pero a Manel también le hemos visto en «Hipnotízame». «Me da pánico Jeff Toussaint, no dejo ni qué me mire», contó el presentador de «Tu cara me suena». Sin embargo, no pudo evitar mostrar su amor por la radio. «Fue culpa de Iñaki Gabilondo. Me quedé con su frase: 'A los periódicos se les respeta, pero a la radio se la quiere'», relató.

El presentador ha vuelto recientemente a la radio, concretamente al matinal de Cadena Dial «Atrévete». «Se me había olvidado lo que era madrugar hasta que regresé a la radio. De hecho, ahora me acuesto contigo, Pablo», dijo el periodista ante la atónita mirada de Motos. «A ver, me acuesto viéndote», matizaba Manel Fuentes entre risas.

