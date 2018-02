A Julián Muñoz las sevillanas le han salido carísimas

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz debe cumplir un nuevo régimen penitenciario. Las polémicas sevillanas que todo el mundo le vio bailar a través de un vídeo le han salido muy caras. Muñoz, que salió de la cárcel en 2016 alegando una enfermedad terminal, volverá a dormir en prisión algunos días de la semana una temporada más.

Muñoz ha explicado el mismo cómo va a ser su nueva vida: "Vengo (al CIS) de lunes a jueves, salgo por las tardes, de lunes a jueves. Y los viernes, sábados y domingos me voy a mi casa". El exalcalde se muestra arrepentido por lo sucedido y confiesa que se ha equivocado. "Esto ha sido un palo", ha reconocido Muñoz, y se ha defendido porque "en nueve años que he estado en prisión no he tenido ningún parte, he tenido una conducta ejemplar.

Por el momento se desconoce cuanto durará este nuevo régimen. A su llegada al centro tras unos días de permiso se ha mostrado amable con la prensa y ha contestado a preguntas subido en el coche que conducía. La decisión del CIS de la revocación del tercer grado por el momento no está respaldada por ningún juez. Así mismo, deja constancia de ello Muñoz: "A mi no ha habido ningún juez que me haya regresado a la cárcel, ha sido instituciones penitenciarias".

