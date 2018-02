Adiós, Corinna... adiós

Ya no ocupa las primeras filas de los desfiles de alta costura de París. Tampoco aparece junto a Charlene y Alberto de Mónaco en actos relevantes del Principado. Corinna zu Sayn Wittgenstein ya no usa desde este verano el tratamiento de princesa y Alteza Serenísima. Su ex suegro, el príncipe Alexandre Sayn Wittgenstein, se lo exigió públicamente, alegando que desde el divorcio en 2005 de su hijo Casimir (abajo, del brazo con ella), Corinna ya estaba desvinculada de la aristocrática saga de los Wittgenstein.

Claro que Corinna no se resigna a perder su estatus social así como así, y replicó enseguida por medio de sus abogados que las mujeres divorciadas de ciertos países europeos podían seguir llevando el apellido de su ex maridos. Así ocurrió con Camilla, duquesa de Cornualles, que durante años e incluso cuando ya era oficialmente la prometida del príncipe Carlos, seguía usando el apellido de su primer marido, Parker Bowles.

"La estrella de Corinna está en baja", asegura un personaje importante relacionado con el Gobierno español que tuvo mucho que ver con la salida (o expulsión) de España de la amiga del rey Juan Carlos cuando, después de la caza de elefantes en Bostwana, fue obligada a hacer su maleta y dejar Madrid, preferiblemente para no volver nunca más.

Fuente: Informalia/Leer más

VÍDEO DESTAACDO: Losantos sacude a ZP por la Ley de Memoria Histórica y al "novio de Corinna" por firmarla