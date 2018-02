La injustamente ‘cornuda de España’, la ex de Gustavo González, se harta y amenaza con hablar

La mujer de Gustavo González aguanta el tipo desde que el paparazzi diera su beneplácito a que saliera publicada su separación en una revista. Posteriormente, habló del tema en Sálvame y le dio el relevo a María Lapiedra que, ni corta ni perezosa, accedió gustosa a entrar en el show televisivo. Y tras ella, su marido, Marc Amigó.

Lo cierto es que Toñi, nombre de pila de la esposa del fotógrafo, ha aguantado lo indecible para no causar más dolor a sus hijos. Ciertamente, tanto ella como sus cuatro retoños están avergonzados por el comportamiento de Gustavo. No entienden a qué viene tanta exposición amatoria con la ex pornostar tanto en televisión como en redes sociales.

Cuando alguien decide divorciarse, no queda otra que envainársela. Sin embargo, el proceder de González ha llevado al límite a su esposa. La gota que colmó el vaso fue la confesión de Gus acerca de las infidelidades cometidas durante su matrimonio: "Han existido muchas mujeres de una noche". También le hizo mucho daño que el padre de sus hijos expresara que cuando estaba con ella, sentía que le era infiel a la stripper ocasional.

