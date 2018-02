Natalia Verbeke cuenta como está viviendo la maternidad

Natalia Verbeke está disfrutanto al máximo la maternidad. La actriz que dio a luz el pasado mes de abril, ha confesado que su hija Chiara es lo más mágico que le ha pasado en su vida.

Verbeke pasó la tarde de San Valentín rodeada de magia puesto que acudió al estreno de la octava edición del Festival Internacional de Magia , conducido por el mago Jorge Blass, en el Teatro Circo Price de Madrid.

NATALIA VERBEKE: "CHIARA NO HA CAMBIADO, CADA DIA SE PARECE MAS A MI" CHANCE: ¿Qué es lo más mágico que te ha pasado en tu vida? Natalia Verbeke: Chiara. Eso es lo más mágico.

CH: ¿Cómo está? N.V: Muy bien, muy grande, muy divertida, muy bien.

CH: ¿Ya la habéis podido sacar parecidos? N.V: Desde que nació. No ha cambiado, cada día se parece más a mí.

CH: Eso levanta envidias.

N.V: No, para nada. Tiene mi cara y el cuerpo del padre, es alta, delgadita... Perfecta.

"QUIZAS ESTOY MAS PROTECTORA EN GENERAL, PERO LA VERDAD ES QUE NO ME HA CAMBIADO TANTO" CH: ¿La experiencia de la maternidad es como esperabas? N.V: Yo me sorprendo todo el tiempo, la verdad. Es que nunca he sido muy niñera, me gustan pero solo la mía y no sabía cómo es esto entonces me va sorprendiendo cada día, descubro con ella absolutamente todo, es muy bonito.

CH: ¿En este tiempo que es lo más bonito que te ha pasado con ella? N.V: Todo, es que no sabría encontrar algo en concreto porque cada día descubro cosas con ella, estoy yo más alucinada.

CH: ¿Tú en qué has cambiado? N.V: Pues he cambiado poco, quizás estoy más protectora en general, la verdad es que no me ha cambiado tanto, creo. Sigo siendo la misma, quizás no pueda ir tanto al cine como antes, pero realmente no me ha cambiado tanto.

CH: ¿Cómo te defines como madre? N.V: Me doy cuenta de que me parezco mucho a mi madre.

CH: ¿Eso es bueno? N.V: Sí, muy bueno. Creo que lo estoy haciendo bastante bien.

CH: Hoy 14 de febrero, has hecho algo especial.

N.V: Aquí a ver la magia.