Belén Esteban le responde duramente a Alicia Senovilla

La entrevista a Alicia Senovilla que Ecoteuve publicó esta semana sigue dando que hablar. Belén Esteban ha dado su opinión sobre las declaraciones de la presentadora, que recordó, a preguntas de este medio, cómo fue el debut de la 'princesa del pueblo' en el programa que ella presentaba en Antena 3 en el año 2000.

"Yo trabajé con ella. Y en el trabajo fenomenal, pero de ahí a decir lo que ha dicho... Hace años, años y años que no veo a esta señora. No entiendo nada. No quiero hablar de ella", explicó Esteban en Cazamariposas. "Solo deseo que le vaya muy bien profesionalmente".

Senovilla, que acaba de volver a Telemadrid, explicó que tuvieron una estrecha relación y que se "implicó emocionalmente" demasiado. "La adopté como mi hermana pequeña", dijo. "La quise y defendí mucho". Sin embargo, la relación se enfrió cuando "pasé de ser su hermana mayor a su peor enemiga, porque decía cosas que no ella no quería ver. Y yo veía y escuchaba cosas que me hacían daño. Me retiré y ya está, no soy la guardaespaldas ni la madre de nadie".

"No creo que sea real ese sentimiento que dice", ha respondido Esteban en el programa de Divinity. "No sé quién le dio ese cargo a ella de hermana la mayor".

