Chabelita es insultada y agredida por unas fans de su madre Isabel Pantoja

No gana para sustos Chabelita. La hija de Isabel Pantoja ha compartido con sus seguidores una desagradable experiencia que vivió con unas fanas de su madre, quienes la pidieron hacerse una foto juntas mientras ella estaba con sus amigos.

La joven, entonces, les dijo que se esperaran y una de ellas le agarró del pelo.

Eso empezaba contando Chabelita (22) en su canal de mtmad.

Las mujeres le dijeron que les encantaba su madre y que si podían hacerse una fotografía con ella, pero tras responderles que se esperaran un rato porque estaba con sus amigos, las seguidoras no reaccionaron bien:

"Me pidieron una fotografía y yo les dije que en un rato porque estaba con mis amigos. Entonces me dijeron que vale y se acabó la película. Hasta que cuando me fui una chica me agarró del pelo y tiró fuerte".