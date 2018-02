¡Con un par!: ¿Sabías que Julián Muñoz canta canciones de Isabel Pantoja a sus amantes?

Las utiliza para conquistar a sus nuevas amigas. La última, Liz, cayó rendida a los pies de Julián Muñoz (69) al son de Así fue.

Lo asegura la periodista Amparo de la Gama, que ha podido entrevistar a Liz, el supuesto ligue del ex edil. Ella afirma que su relación no fue un montaje y que ha podido escuchar los románticos mensajes que Muñoz enviaba a su amiga, a quien incluso cantaba canciones de Pantoja: "He tenido acceso a audios en los que le dice que la ama, la quiere... Lo que más me ha llamado la atención es que Julián no ha olvidado a Isabel Pantoja, porque le dedica a Liz canciones de Isabel como la de Así fue, con una letra que me he quedado muerta", ha contado este jueves a Espejo Público.

La relación entre Muñoz y Liz se vio interrumpida por la filtración del vídeo de éste bailando sevillanas en un pub a altas horas de la madrugada. Creyó que fue ella quien lo traicionó para lucrarse y no quiso verla más: "Yo le aprecio, es una persona maravillosa. Tuvimos una relación muy intensa y bonita", ha dicho la venezolana.

Fuente: Informalia/Leer más