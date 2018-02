"Si multan a un albañil por decirme un piropo, yo se lo pago"

Se ha referido a su transexualidad y ha recordado los problemas con Hacienda que le llevaron a vender su casa a sus amigos, Mario Vaquerizo y Alaska.

"Estoy en una edad próxima a la jubilación y tengo que empezar de cero. Hacienda me lo ha quitado todo y no me parece mal, es lo que hay. Así que vuelta a empezar. Sólo me queda hacer gasolineras por las noches y cogerme un par de casas para planchar. Luego quieren que no tome pastillas...", ha manifestado Bibiana Fernández (64) a El Mundo.

La actriz también ha opinado sobre el movimiento #MeToo y las repercusiones que está teniendo: ¿Cómo no voy a defender que la mujer tenga derecho a decir que no? Pero entre eso y que quieran multar a la gente por decir un piropo... Mira, yo paso la prueba del andamio y, cuando voy por la calle, aún me caen piropos. Y si a ese hombre le ponen una multa, se la tengo que pagar yo por el subidón que me ha regalado. La grosería me molesta, pero eso no significa que nos convirtamos en asexuados. Se está demonizando el deseo y, si se acaba la seducción, se acaba la vida. Es un puritanismo absurdo, es escandalizarse por hobby".

