Chayo Mohedano, tendrá que pagar 60.000 euros a su ex Antonio Tejado

"Me había demandado por una cantidad de 150.000 euros y ahora me tiene que pagar 60.000", ha afirmado Antonio Tejado (30) en Sálvame tras conocer la noticia.

La guerra entre ambos comenzó cuando Chayo denunció al padre de su primer hijo por unas declaraciones que éste hizo en televisión. La hija de Rosa Benito le reclamaba 150.000 euros por la acción, pero perdió en primera instancia y luego en la Audiencia Provincial. Ahora, tras recurrir al Tribunal Supremo, le ha vuelto a ocurrir lo mismo. "Quien fue a por lana, salió esquilado", ha declarado Antonio.

Chayo por su parte no ha querido pronunciarse al respecto y sigue con la promoción de su nuevo álbum. En una de sus últimas entrevistas, para Happy FM, ha hablado de algunos de los peores momentos de su vida, superados con el apoyo de su esposo, Andrés Fernández, y sus hijos: "Mi marido siempre me respalda, mis hijos me ayudan y también esos mensajes maravillosos de la gente que dan mucha fuerza".

