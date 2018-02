Víctor Sandoval: "Escupo trozos de carne"

Víctor Sandoval, necesita sacar pasta hasta de debajo de las piedras y se siente con la necesidad de hablar de sus problemas por dinero y dar pena, a ver si le cae algo.

Asegura estar arruinado y embargado por Hacienda y no solo enseña su nevera vacía sino que explica que ha llegado a beber agua directamente de unos hielos descongelados.

Aunque en el 'Deluxe', este 17 de febrero de 2018, no todos se pondrán de su lado:

Belén Rodríguez se enfrenta a Víctor Sandoval: "La directora del ‘Deluxe' te ofreció trabajo y lo rechazaste"

La Esteban y Belén Ro, enfrentadas por defender a Víctor, su dinero y los hielos que descongelaba para beber agua:

Víctor Sandoval se aferra al pasado, lanza pullita a Nacho Polo y es acusado de "dar pena": "No me quiero porque creo que tampoco creo que me queráis los demás".