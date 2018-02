Los beneficios de viajar con tu pareja y descubrir el mundo

El mundo es un gran lugar; hay mucho por conocer, vivir y aprender. Hay muchos caminos, comidas y paisajes diferentes listos para ser descubiertos. Anímate a darle un plus a tu vida y mejorar tu relación sentimental; emprende una aventura al lado de esa persona especial y verás que viajar con tu pareja es la mejor opción. Soy Francisco Martins, coach, autor y experto en relaciones de la Academia del Amor, y te explicaré con detalle todos los beneficios de viajar con tu pareja. ¡Una vez te enteres de todas las ventajas, estoy seguro de que querrás empacar maletas inmediatamente!, ya verás que los efectos benéficos pueden percibirse, incluso, antes de que pongan un pie fuera de la casa.

Planeando el viaje

Incluso antes de salir con las maletas y abordar un avión o el medio de transporte que vayan a emplear, planear el viaje es algo que les traerá mucha diversión; el simple hecho de plantearle la idea a tu pareja, puede generar una respuesta alegre y emocionante. Tener en mente la posibilidad de aventurarse juntos a nuevos lugares, es suficiente para cambiar el ambiente entre ambos; apaciguando cualquier emoción de enojo, disminuyendo la tensión que pueda haber y, sobre todo, aumentando las sonrisas. La organización y planeación del viaje es una buena forma de practicar la comunicación efectiva, ya que los dos tendrán la misma meta en mente: pasar momentos inolvidables y “estar en sintonía”. ¡Y esto es solo el comienzo!; veamos cómo continúa el proceso de viajar con tu pareja para mejorar la relación.

Conociendo más a tu compañero de viaje

Mientras van planeando su viaje pueden ir notando cosas novedosas e interesantes sobre los gustos e ideas del otro. El descubrimiento de los detalles nuevos de la pareja es muy divertido y es algo que podrán disfrutar desde que el viaje comienza hasta mucho después de que termine. Piensa en lo emocionante que es poder encontrar cosas sorprendentes en tu pareja; opiniones sobre ciertas costumbres o tradiciones que no conocían, emociones sobre nuevas actividades, etc. Todo este proceso y experiencias los unirá más que nunca, aprenderán a apreciarse de una forma más profunda y a estar en constante aprendizaje. Todo lo que debes saber de tu pareja saldrá a la luz en una aventura tan divertida como lo es un viaje.

Viajar con tu pareja: ¡Peleas atrás, diversión ahora!

¿Viajar con tu pareja podría enseñarles a dejar de pelear y disfrutar de los buenos momentos? Considera el ambiente en el que están actualmente. Evalúa el cómo viven su día a día y compáralo con los beneficios de viajar que hemos visto hasta ahora; es decir, tener la facilidad de comunicarse de manera efectiva ya que ven hacia el mismo objetivo, conocer un poco más de tu pareja mediante las nuevas experiencias y disfrutar las cosas como equipo. Una de las maravillas de viajar es que nos permite enfocarnos en el aquí y el ahora. ¡Punto a favor! Los nuevos estímulos nos incitan a estar pendientes de todo lo que hay a nuestro alrededor, dejando cero espacio para que nuestra mente divague sobre problemas y discusiones pasadas con la pareja o cosas inciertas del futuro.

Superando obstáculos juntos

La unión hace la fuerza; una pareja unida es una pareja imparable, que puede trabajar felizmente para lograr todo lo que desea, desde disfrutar un viaje hasta hacer frente a cualquier reto que la vida le ponga delante. La unión con tu pareja es algo que fortalecerá el sentido de pertenencia entre ambos. Una sensación de que los dos pertenecen a algo más grande e importante que cualquier problema que pueda aparecer en su camino.

Nuevo ambiente, más romance

La rutina no es, precisamente, lo que mata el romance; pero, ciertamente, es algo que ayuda. Los mismos lugares, las mismas acciones, los mismos hábitos, etc.; todo esto nos hace, poco a poco, indiferentes y nos olvidamos de los pequeños detalles y el romanticismo. Lo que te rodea puede influenciar mucho en lo que piensas; por este motivo, en otros lugares, al percibir hermosos paisajes, es más fácil pensar en cosas positivas. Un lugar romántico despierta de forma natural pensamientos románticos; solo queda dejarse llevar y disfrutar. Nuevos ambientes llaman a nuevas acciones; usualmente el romance está muy cerca en los viajes. ¡Es un hecho, viajar con tu pareja, aviva el romanticismo! Si el romance es algo que ha tenido cierta dificultad en tu relación y ninguno de los dos ha encontrado una buena forma de traerlo de vuelta, en un viaje no hay nada de qué preocuparse, ¡el romance los encontrará!

Viajando con pasión

¿Las caricias y el deseo se han desvanecido en tu relación? Es probable que ya no sientas esas ganas de lanzarte sobre tu pareja o que ya no te dirija esas miradas con las que sabes, instantáneamente, que quiere comerte a besos. Muchas actividades, incluso aquellas que requieren un esfuerzo físico, los incitarán a estar juntos, sentirse animados y con mucha energía. Así que, si la falta de energía era lo que no les permitía intentar hacer florecer la pasión, verán como esta reaparece. Si a todo lo anterior, le añadimos comida afrodisiaca y un par de frases de seducción, encontrarán el ambiente adecuado para despertar y aumentar el deseo entre los dos.

El momento de viajar con tu pareja es ahora

Ahora que conoces todos los beneficios de viajar con tu pareja ¿Qué están esperando? No es necesario un viaje por el mundo en ochenta días; un viaje corto bastará, no importa el tiempo ni la distancia, la idea es que disfruten la experiencia que les ayudará a mejorar su relación. Un hotel de lujo con vista al mar o una tienda de acampar en el campo bajo una noche estrellada; ¡cualquier lugar será mágico en compañía del amor de tu vida! Hay todo un mundo por explorar. Así viajen a otra ciudad, otra región u otro país; ¡toma la mano de tu pareja y diríjanse a una nueva aventura! ¡Verán florecer su relación en todos los paisajes! Lee el artículo original y completo en academiadelamor.com