Así es terrible secreto que condena a Chiquetete a seguir con Carmen Gahona

El fallecimiento de Manuela Pantoja ha hecho que se abran las compuertas que retienen el agua turbia de la relación entre Chiquetete y Carmen Gahona. La madre del artista no se llevaba bien con su última nuera: "Manuela era encantadora. Una mujer sencilla que daba lo que tenía. A Carmen no le tenía demasiado afecto. Se quejaba de los feos que le hacía. Yo he sido testigo de algunos dada mi cercanía con ella". Quien así habla para EsChismografo es José María Díaz, íntimo amigo del cantante, "hasta que la Gahona nos separó", aclara.

Mucho se comenta estos días acerca de cómo se lleva Carmen con los hijos nacidos del matrimonio de Chiquetete con Amparo Cazalla, Antonio, Fran y Rocío. Al respecto, José María nos explica: "¿La verdad? Fatal. Si es que no la soportan, no ves que la Gahona tiene que meterse en todo. Y pobre del que no haga lo que quiere, porque arma un espectáculo en mitad de la calle. Quien peor lo pasa es Rocío".

Y a propósito de Rocío Cortés, hija del cantante, parece que tenía intención de salir a hablar en público pero ha dado un paso atrás. Así lo ve su amigo José María: "Rocío siempre dice que va a salir para desenmascarar a Carmen y acaba dando un paso atrás. Lo que le ocurre es que le pasa como a otros miembros de su familia, que tienen miedo a Carmen".

Fuente original: ESdiario/Leer más