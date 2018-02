¡BOMBAZO!: Adara de ’GH17' confirma su romance con Hugo de ’GH Revolution'

Era un secreto a voces y al final ha sido ella misma la que lo ha confirmado. Adara Molinero, la concursante más polémica de Gran Hermano 17, ha compartido un vídeo a su canal oficial de Youtube en el que confirma su romance con Hugo, ganador de GH Revolution.

La de Alcobendas ha lanzado un vídeo en el que acepta preguntas de sus seguidores. Y de entre todas las que le llegaron, una fue la que más se ha repetido. ¿Está saliendo con Hugo? "Me da vergüenza, de verdad, porque ni mi familia lo sabe. Se van a enterar por este vídeo... y tengo miedo de lo que puedan pensar", empieza confesando. "Creo que no le estoy haciendo daño a nadie, no he matado, no he robado, no creo que esté haciendo nada malo", dijo tratando de justificarse.

"Estoy con él, tenemos una relación, somos pareja, como queráis llamarlo. Esa es la verdad y espero que no me juzguen", confirma antes de explicar cómo se enamoró de él. "Desde que le vi por la tele me gustó muchísimo, fue un flechazo y tenía muchas ganas de conocerle", explicó.

Fuente: Ecoteuve/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Adara de GH 17 presume de sus nuevos pechos