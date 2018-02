El secreto que nadie te ha contado sobre la sopa que hizo famoso a Andy Warhol

Aunque hoy se cumplen 31 años de la muerte de Andy Warhol, es evidente que su legado aún perdura. Algo incomprendido en su tiempo por romper con el arte del momento, fue uno de los personajes más conocidos en la década de los años 60 por sus obras pop, entre las que destaca la serie de 32 latas de sopa Campbell's (1962).

A partir de aquellos dibujos de su sopa preferida, los envases de la empresa de Nueva Jersey, fundada en 1869 por Joseph A. Campbell, se convirtieron en todo un icono pop: vestidos, bolsas y otros productos tienen estampado el dibujo de una lata que, pasados más de 140 años de historia, guarda varios secretos.

Hillary Greenbaum en un articulo de The New York Times hizo un repaso a las etiquetas de los envases de la sopa. Antes de ser rojas y blancas, las etiquetas originales de la línea de sopa condensada de Campbell's, introducida en 1897, eran en realidad naranjas y azules -colores que también usó Warhol para otra obra-. No obstante, al año siguiente la empresa decidió cambiar el azul y el naranja por los colores actuales.

La razón del cambio se le atribuye a Herberton L. Williams, tesorero y gerente general de la empresa estadounidense. Williams asistió a un partido de futbol americano entre la Universidad de Pennsylvania y la Universidad de Cornell. Impresionado por el conjunto del equipo de Cornell, que vestía de rojo y blanco, propuso cambiar los colores de las latas.

