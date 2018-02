La nueva ‘musa’ de Santiago Segura, Cristina Pedroche, ‘¡descubre la pólvora!’

Tras triunfar en el mundo de la televisión, desfilar en una de las pasarelas más importantes de la moda española y convertirse en uno de los rostros patrios más seguidos en las redes sociales, la presentadora tiene un nuevo objetivo: triunfar en el séptimo arte. La vallecana debuta en la gran pantalla con Sin Rodeos, la nueva película de Santiago Segura. Antes del estreno, el próximo 2 de marzo, la colaboradora de Zapeando concede una entrevista para hablar de su salto al cine...y de todo lo demás.

En el filme, Cristina Pedroche (29) comparte cartel con una actriz de la talla de Maribel Verdú, de quien se declara admiradora: "Maribel es magnífica, me lo hizo todo tan fácil, daba igual que repitiésemos la toma mil veces, ella no fallaba, es una diosa, además de encantadora, guapa, pivón, ¡es perfecta! (...). Yo le decía, Maribel, voy a estar pegada a ti para ver si se me pega algo. Nos caímos muy bien y ahora somos amigas", cuenta a Glamour.

La comedia de Segura funciona como crítica del papel de la mujer en la sociedad actual, cuestión de la que Pedroche habla sin pelos en la lengua: "Seguimos viviendo en una sociedad cerrada y machista y está muy bien que nosotros hagamos una película hablando de la discriminación de la mujer a partir de los 40 años, pero necesitamos más cosas. Como, por ejemplo, que cuando le pregunten al presidente del Gobierno qué hacer para que una empresa pague lo mismo a un hombre que a una mujer y diga, 'bah, en eso no nos vamos a meter'", explica.

Fuente: Informalia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: La pregunta más comprometida y privada de Pedroche a Anna Simón