¿Sabes quién es la imprevista víctima de ‘OT’ que sufre en silencio?

Es uno de los nombres que se han hecho más famosos dentro del universo del renacido Operación Triunfo y lo más irónico es que ni se presentó al casting del talent show, ni le hemos visto nunca cantar, con lo que la cosa tiene su mérito. Vicente es la pareja de la segunda finalista del concurso, Aitana, y me atrevería a decir que ha sido la principal víctima del éxito que ha tenido el programa. Impasible en los primeros compases, se vio obligado a cerrar su cuenta de Instagram- aunque poco después volvió a aparecer- y todo ello por un artificioso triángulo amoroso que, suponemos, le habrá hecho la misma gracia que a mí recibir una nueva multa por exceso de velocidad.

Y es que el joven ha pasado a engrandecer la lista de novios o novias que tiene que sufrir, desde fuera, las consecuencias de que su pareja haya decidido presentarse a un talent show de éxito. Justo, si es que existe la justicia en este país, no parece. Y es que, a priori, son personas a las que se les pone el foco encima por una decisión que no va con ellos. Aún así, y haciendo de abogado del diablo, no todas las parejas de concursantes cobran ese protagonismo exagerado por lo que es de suponer que los que sí lo hacen, alguna tecla tocarán para formar parte de la partida.

En el caso que nos ocupa, el de Vicente, la cosa empezó excesivamente azucarada, con una Aitana que diariamente le dedicaba palabras de amor en la cuenta de Instagram que tenía como concursante de OT. En ese momento la joven catalana de 18 años no sabía que, visibilizando su amor por todo el país, estaba haciendo un flaco favor a alguien que perdió sin desearlo su anonimato. Dicho de otra manera más contundente: le hizo partícipe del cuento- no sabemos si en sentido literal- que vendría después.

Fuente original: Albert Domènech, La Vanguardia/Leer más

