Toñi Moreno, la orientación sexual y el monumental cabreo de la presentadora

Toñi Moreno recibió este 21 de febrero de 2018 el premio Pata Negra en el Corral de la Morería, en Madrid, y disertó a fondo sobre las novedades en su proceso para convertirse en madre y las últimas tensiones vividas en su programa:

La presentadora de 'Viva la Vida' en Telecinco se enfrentó a Octavio Acebes durante su intervención en el programa Viva la vida y el desencuentro todavía colea.

El vidente 'sacó del armario' al presentador Jordi González y su compañera le reprochó su indiscreción:

Una situación que ella vivió en sus propias carnes cuando el diario VozPopuli publicó, en septiembre de 2016, que mantenía una relación íntima con la presentadora María Casado (y que dieron por finalizada el pasado verano).

Cuando le comentaron que estaba 'más rubi', Toñí contesto con indudable gracia y enorme rapidez:

Asegura que su programa sólo admite el "corazón amable" donde se respetan los "márgenes que no se deben cruzar" y aunque le encantaría llevar a Gustavo González y María Lapiedra para que hablen de sus ocho años de romance, ella se niega a hablar de su vida privada:

"Voy a intentar siempre preservar mi vida privada dentro de mis posibilidades ¿Y si me pillan algún día? Les daré la enhorabuena a los que me pillen".

De hecho, eso mismo admite acerca de los fotógrafos que la captaron saliendo de una clínica de fertilidad hace unas semanas:

"Aún no estoy embarazada. No es fácil. Hay que estar tranquila y sin presión. Tengo 44 años, esa es la mayor dificultad. No me gusta hablar de mi vida privada, pero ahí los paparazzi hicieron un magnífico trabajo y me pillaron".