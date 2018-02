Kiko Rivera ‘reniega’ de su apellido

Cinco años después de debutar en la industria discográfica, Kiko Rivera (34 años) no sólo ha demostrado que lo suyo con la música iba en serio. También ha alcanzado un éxito considerable con todos los singles que han seguido a aquel «Así soy yo» con el que sorprendió a propios y extraños en 2013. Ahora, está en racha. Acaba de ser padre por tercera vez, y su último hit «Te fuiste» está viviendo una segunda vida con la remezcla que acaba de lanzar junto a Elijah King. Él mismo nos lo cuenta desde su local de ensayo en Sevilla.

El remix lleva casi 30.000 reproducciones en una semana

No está mal, no está mal. Lo he hecho para internacionalizar la canción original, junto al crack puertorriqueño Elijah King, que se hizo famoso porque le hizo la canción «Vida» a Ricky Martin.

¿Cómo contactó con él?

Le escribí por Instagram, me contestó y hoy en día somos buenos amigos. Lo que se mueve en las redes es increíble. Se hacen muchísimas cosas a nivel profesional.

El remix tiene frases en inglés, ¿quiere meter cabeza en el mercado anglosajón?

Claro. Pero también en español, porque no quería despistar a la gente.

¿A su madre le gusta su música?

Le está gustando muchísimo, y le encanta que me deje llevar por músicos de una banda.

¿La presión mediática que hay sobre su familia ha afectado a su trabajo alguna vez?

En la vida todo son pros y contras. El apellido Pantoja, a mí musicalmente me fastidia. Porque tengo que demostrar más que otros. A veces me ha ayudado, pero generalmente me ha perjudicado.

