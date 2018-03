"No quiero atormentarla", la escalofriante entrevista de Carlos Herrera a la madre del Gabriel, el niño desaparecido

Carlos Herrera comenzaba el segundo tramo de las 8 de la mañana de este 1 de marzo de 2018 de forma escalofriante.

El locutor de la Cadena COPE daba la bienvenida a la tertulia de las 8:30 horas con voz más seria de lo normal.

La ocasión no era para menos, saludaba a Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, el niño que lleva 24 horas desaparecido cerca de las Hortichuelas, en Níjar (Almería).

"Estoy rota, rota...", comenzaba su relato la madre del menor de 8 años que inmediatamente después rompía en lágrimas.

Herrera procedía entonces a darle una pausa de unos segundos para retomar después de la charla.

La madre del niño lo describía:

"es un niño muy especial, es listo pero no tiene picardía... es un niño sin maldad".

Para después pasar a describirlo físicamente:

Carlos Herrera preguntaba entonces qué piensa que ha pasado con su pequeño y Patricia respondía casi entre sollozos

"No temo que alguien lo haya raptado. No sabemos qué ha podido pasar. Podría haberse caído o... no sé".