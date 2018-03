Juan Peña sobre Alba Carrillo: "Espero que se arregle con Fonsi y estemos todos unidos como siempre"

La discoteca Gabana Club de Madrid se llenó de famosos con motivo del 38 cumpleaños del cantante Juan Peña. El cantante atraviesa una de las etapas de su vida junto a Sonia González con la que ha formado una familia. Son padres de un niño, Tristán, del que el artista presume siempre que tiene la ocasión.

JUAN PEÑA CELEBRA POR TODO LO ALTO SU 38 CUMPLEAÑOS RODEADO DE FAMILIARES Y AMIGOS CHANCE: Juan, felicidades.

Juan Peña: Fue el día 15. Por motivo de trabajo no pude celebrarlo y lo celebro hoy con amigos, con gente que me quiere y contento de haber sacado a Sonia de casa.

CH: ¿Cómo te encuentras Sonia? Sonia González: Poquito a poco. Me he animado que es el cumple de Juan y vengo para hablar de su cumple, estemos bien, sacar sonrisa, las cosas se llevan por dentro. Llevaba muchos meses sin...

CH: ¿Le has regalado algo especial? S.G: Venir yo creo porque no quiero salir mucho y una mochila para viajar en familia con Tristán y conmigo.

CH: ¿Qué tal el peque? J.P: Está increíble, le hemos dejado con mis padres que también tienen que disfrutarlo, en Jerez en mi tierra y el fin de semana a por él vamos. Con muchos conciertos, quinto disco, apoyando a Sonia, el niño nos da mucha alegría.

S.G: El niño últimamente canta mucho y le gusta y cuando le canta el padre escucha embobado.

CH: ¿Ampliar la familia? S.G: De momento tiene dos años, estamos tranquilos.

J.P: Ahora se lo preguntáis a Antonio y Marta. Tristán niño increíble, especial, pero son 24 horas con él, que crezca un poco más y ya iremos a por el hermanito o hermanita.

CH: ¿Y boda? S.G: De momento estamos tranquilos así, estamos bien. A lo mejor con el tiempo. De momento cumpleaños.

J.P: Todo llegará, quien sabe.

CH: Felices.

S.G: Teniendo a Tristán, la verdad que no hay nada que pueda unir más que un niño, las cosas bien, feliz, si viene boda, pues boda. Lo importante es estar feliz y cuando viene las dificultades la persona que te apoya es lo más importante y cuando viene la felicidad, compartirlo. Ahora toca cuidar a Tristán.

JUAN PEÑA SOBRE EL HIMNO DE MARTA SANCHEZ: "ME PARECE BIEN CANTARLE A NUESTRA ESPAÑA QUERIDA" CH: ¿Qué te ha parecido lo del himno de Marta? J.P: Me parece muy bien y nosotros lo estamos preparando, lo teníamos hace meses, pero no creo que la grabe porque parece oportunismo y la cantaré en los directos. Me parece bien cantarle a nuestra España querida lo llevan haciendo artistas desde hace mil años y me parece correcto.

CH: Sergio mal lo ha criticado.

J.P: No lo sé.

CH: ¿Vendrá Alba? J.P: No, este año no puede ser.

CH: ¿Tema Fiona? J.P: Estoy muy liado, no he visto nada. Espero que las aguas vuelvan a su cauce, que se arregle con Fonsi que para mi es como un hermano y estemos todos unidos y bien como siempre.