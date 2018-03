El secreto de Vargas Llosa para aguantar el tipo con la fogosa Isabel Preysler

El escritor está hecho un chaval. Era el comentario general en la presentación de su último libro (La llamada de la Tribu) en la Casa de América: , ¡Qué rejuvenecido está!. Pero detrás hay un secreto que revela Pilar Eyre en su blog de Lecturas.

Y es que Mario Vargas Llosa se ha convertido en objeto de interés por parte de la prensa del corazón desde que se descubriera su romance con Isabel Preysler, crcunstancia que no han superado los hijos y la ex mujer del Nobel.

Dos de los hijos del ex matrimonio nada quieren saber de él. No le perdonan la traición de guardar silencio ante su doble vida. Pero él pone buena cara, rejuvenecida incluso, lo mismo que ella a sus 66 años, que no escatima en tratamientos faciales y es amante de la cirugía estética.

Quien también se ha sumado al club de los eternamente jóvenes es Mario, no se sabe si por iniciativa propia o por consejo de su novia. El caso es que quiere estar perfecto y no duda en recurrir también a la medicina estética. Las manos del doctor Juan Peñas, especialista en cirugía plástica y tratamientos de mesoterapia, han hecho el milagro.

"Sí, don Mario lo visita cada tres meses, por la noche, para que no lo vea nadie".

