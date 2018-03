Manuel Carrasco: "Sufrí la parte negativa del triunfito"

Manuel Carrasco se encuentra en el mejor momento de su vida, después de convertirse en padre al lado de Almudena Navalón de una niña llamada Chloé y tras el éxito que ha supuesto su último trabajo y gira, el artista sigue creando y ahora plasma todas sus emociones en un nuevo perfume bajo el nombre de Libre Intenso. El mismo nos explica el secreto de su aroma y se confiesa sobre su presente y su pasado.

LOS SECRETOS DE SU PERFUME El cantante ha estado inmerso en todo el proceso de creación de su nuevo perfume, por lo que nos asegura que se encuentra muy orgulloso. Intentando trasladar a un frasco de cristal su pasión por el olor del mal, compara el proceso con la composición de una canción porque según nos cuenta "al final es mezclar diferentes cosas para llegar a un fin, que ese fin te guste y te emocione". El resultado es una perfume en la que se esconde su esencia "para la noche o para momentos especiales".

MANUEL CARRASCO NO DESCARTA AMPLIAR LA FAMILIA Un momento tan especial como el que está viviendo ahora. Manuel confiesa que la paternidad es "lo más bonito del mundo" y nos cuenta: "Estoy súper contento, me voy emocionando a cada rato y a cada cosa que veo". Una emoción que transmite en sus palabras cuando habla de su hija: "es una niña muy lista, muy espabilada y muy nerviosa, me tiene loco", declara. Sin embargo, los primeros meses con Clhoé en casa fueron muy duros porque "le dolía mucho la tripita" pero ahora "lo estamos llevando bien, estamos muy contentos".

Tan bien que ya plantea llevarse a su hija cada vez que tenga que salir de gira: "se lo va a pasar muy bien y va a estar muy orgullosa de su padre". Además el cantante asegura que no descarta seguir ampliando la familia y sentencia: "Yo creo que ahí no quedará la cosa pero para más adelante".

SU CAMBIO DE LOOK Manuel ha cogido las tijeras y ha roto con el look de melena larga al que nos tenía acostumbrado, causando conmoción entre sus seguidores, sin embargo reconoce que se siente "muy a gusto" y que "necesitaba este cambio".

SU PASO POR OPERACION TRIUNFO Como no podía ser de otra manera, Carrasco también se ha pronunciado sobre el fenómeno del momento y se ha manifiesta sobre el regreso de Operación Triunfo y el éxito de Amaia y Alfred: "es una canción que les queda increíble y que, además, viene a refrendar la historia de amor que tienen, es como una película y me parece que está bien adaptada a sus cualidades", declara el artista que asegura que la canción que nos representará en Eurovisión "transmite lo que son ellos, que está pensada para que ellos luzcan".

Cabe recordar que Manuel salió del mismo formato en la segunda edición del reality, agradeciendo aun la oportunidad de que "me viera toda España", sin embargo confiesa que "también fue algo muy duro porque notas la presión de tener que cumplir con la expectativas y, si eres un poco responsable pesa". Manuel ha recordado lo que más le costó, que fue "el cambio de vida, la distancia con la familia, el saber tomar buenas decisiones y el aprender a decir que no", aunque reconoce que la experiencia "me hizo un hombre, me hizo mucho más fuerte y estoy orgulloso de haber superado todo eso".

Aunque Manuel se sincera y reconoce que: "sufrí un poco la parte negativa del triunfito, había como una mala corriente y ahora parece que todo ha cambiado", sin embargo defiende que Operación Triunfo es un programa "muy bonito porque son gente joven que lucha por algo que les gusta y que les enciende el corazón".